طرح مبارزه با آفات گیاهی در ۳۰۰ هکتار از فضای سبز سمنان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری سمنان از اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات گیاهی در ۳۰۰ هکتار از فضای سبز شهری سمنان خبر داد و افزود: با تلاش شبانه‌روزی کارگران پرتلاش سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری سمنان، طرح کنترل و مبارزه با آفات گیاهی در بستر فضای سبز شهری به پایان رسید.

امیر مظاهری گفت: پس از اجرای طرح، نصب برچسب زرد برای دفع آفات جهنده در بستر فضای سبز شهری و با توجه به شروع فصل گرما و طغیان آفات درختی نظیر کرم ریشه، سوسک‌های برگ‌خوار، و انواع حشرات پوست خوار و چوب‌خوار و... در حال حاضر مرحله تکمیلی این طرح در حال انجام است.

وی افزود: این طرح در ۳۰۰ هکتار از فضای سبز شهری با استفاده از ۵۰۰ هزار لیتر محلول دفع آفات گیاهی اعم از کنفیدور، امایت، میسرون و سوین با رعایت اصول کامل ایمنی اجرا شد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان عزیز شهر اخلاق استفاده از این محلول دفع آفات گیاهی در کم‌ترددترین ساعات شبانه‌روز در حال انجام است.

مظاهری ابراز امیدواری کرد: این اقدام جهت جلوگیری و کنترل پیشرفت آفات گیاهی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و تابستان امسال را با کم‌ترین تلفات گونه‌های گیاهی به پایان برسانیم.

انفجار در یک کارخانه در شهرک صنعتی سمنان

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان نیز از انفجار در یک کارخانه در شهرک صنعتی سمنان بامداد امروز با حضور به‌ موقع تیم اعزامی آتش‌نشانی خبر داد و گفت: حادثه شهرک صنعتی سمنان در ساعت ۰۵:۳۵ دقیقه صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و گروه در کم‌ترین زمان ممکن با حضور در محل و انجام اقدامات اولیه شامل بررسی شرایط انفجار و ... شروع به عملیات کرد.

سعید اسماعیل‌پور گفت: تیم اعزامی بلافاصله پس از رسیدن بر سر صحنه حادثه مشاهده کردند که بخش سلف‌سرویس این واحد تولیدی به علت نامعلومی دچار انفجار شده است و این حادثه باعث تخریب دیوارها و سقف شده و خسارات مالی فراوانی بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه انفجار این واحد تولیدی تلفات جانی نداشته است، خاطرنشان کرد: هنگام کار در شرکت‌های صنعتی با رعایت نکات ایمنی و بازدید مداوم و مقطعی از وضعیت قسمت‌ها می‌توانیم از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنیم.

گاج قهرمان والیبال بانوان جام رمضان در سمنان شد

مسابقات والیبال بانوان جام رمضان در سمنان با حضور ۱۲ تیم از هفته گذشته در مجموعه بانوی شهر سمنان آغاز شده بود و برترین‌های آن، صبح امروز تجلیل شدند.

با پایان یافتن مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها، تیم‌های شهرداری و گاج فینالیست شدند و پردازشگران و آژانس تبلیغاتی نقطه هم به دیدار رده‌بندی راه یافتند.

در دیدار رده‌بندی که شب گذشته بین آژانس تبلیغاتی نقطه و پردازشگران برگزار شد، در ست اول پردازشگران ۲۵ بر ۱۱ آژانس نقطه را مغلوب کرد؛ اما در ست دوم و سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۰ مغلوب این تیم شد تا تیم آژانس تبلیغاتی نقطه با نتیجه دو بر یک عنوان سوم این مسابقات را از آن خود کند.

دیدار حساس فینال نیز که نیمه‌شب آغاز شد، در ست اول با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به نفع گاج خاتمه یافت؛ والیبالیست‌های شهرداری در ست دوم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی دست یافتند اما ست سوم را با نتیجه نزدیک ۱۸ بر ۱۶ به گاج واگذار کردند تا گاج قهرمان این دوره از مسابقات شود و شهرداری به‌عنوان نایب قهرمانی بسنده کند.

بدین ترتیب، پرونده مسابقات والیبال بانوان جام رمضان با قهرمانی گاج، نایب قهرمانی شهرداری سمنان و سومی آژانس تبلیغاتی نقطه خاتمه یافت.

این رقابت‌ها به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان برگزار شد و مورد استقبال بانوان قرار گرفت و سالن مسابقات هر شب لبریز از تماشاگر بود.

پارک خاموش «شقایق» روشن می‌شود

شهردار سمنان همچنین از بهبود روشنایی در پارک خاموش «شقایق» در این شهر خبر داد و گفت: بررسی‌های لازم در خصوص این پارک انجام شده و نقاط خاموش آن را شناسایی کرده و طی برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این نقاط روشن خواهند شد.

حسین موسوی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود اعتبار اظهار داشت: علی‌رغم وجود مشکلات فراوان، هدف اصلی ما ساختن شهری پویا و پایدار است.

وی وضع موجود را شایسته شهر مرکز استان سمنان ندانست و افزود: برنامه‌ریزی‌های خوبی برای مرکز استان داریم که با همراهی خوب شهروندان محقق خواهند شد.

شهردار سمنان اظهار داشت: بیشتر پارک‌های موجود در شهر روشنایی کافی ندارند و مورد رضایت ما هم نیستند؛ اما تمام تلاشمان را بکار می‌بندیم تا با برطرف کردن مشکلات فضایی مطلوب و زیبا برای گذران اوقات فراغت شهروندان را فراهم کنیم.