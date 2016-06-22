به گزارش خبرنگار مهر، مقدمات انعقاد تفاهم نامه واگذاری موزه تاریخ طبیعی محیط زیست استان همدان به شرکت سیاحتی علیصدر آماده و در همین راستا ظهر چهارشنبه جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر و مدیرکل و معاونان حفاظت محیط زیست استان همدان برگزار و در خصوص بندهای تفاهم نامه مذکور تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در این جلسه بیان کرد: به منظور کاهش تصدی گری دولت در محیط زیست، ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و آشنایی با حیات وحش استان، پر شدن وقت خالی گردشگران و آزاد شدن بخشی از ساختمان اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان برای استفاده بهینه، موزه تاریخ طبیعی این اداره کل طی تفاهم نامه ای به شرکت سیاحتی علیصدر واگذار می شود.

محمدرضا محمدی افزود: در وضعیتی که موزه تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلی سینا با کارکرد ملی در مجاورت اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد، ادامه کار موزه تاریخ طبیعی این اداره کل نوعی موازی کاری بوده و کارکرد چندانی ندارد.

وی گفت: با توجه به اینکه به طور متوسط سالانه ۶۰۰ هزار نفر ازغار علیصدر بازدید می کنند و در ایام پیک گردشگری ساعاتی را برای ورود به غار علیصدر منتظر می مانند و برنامه مشخصی برای این ساعات وجود ندارد می توانیم از این فرصت برای آموزش های محیط زیستی استفاده کنیم.

محمدی با بیان اینکه از هر فرصتی که با کلونی جمعیتی مواجه باشیم برای آموزش های محیط زیستی استفاده می کنیم، اظهار داشت: بازدید کنندگان با راه اندازی این موزه می توانند با توانمندی های اکولوژیکی استان آشنا شده و آموزش های زیست محیطی در این حین صورت گیرد.

در این جلسه مقرر شد شرکت سیاحتی علیصدر ظرف ۳ ماه برای جانمایی موزه و آماده سازی آن اقدام کند و موارد قانونی و حقوقی واگذاری برای انعقاد تفاهم نامه بررسی شود.