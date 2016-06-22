رمضانعلی ترکمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسفالت راه‌های هشت روستای اسفراین از محل قیر رایگان با مشارکت بنیاد مسکن و دهیاری‌ها در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر زیرساخت‌های آسفالت این روستاها پایان یافته و هم‌اکنون نیز آسفالت دو روستا در حال انجام است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اسفراین تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال تاکنون راه های سه روستا در این شهرستان آسفالت شده و عملیات آسفالت راه های چهار روستا نیز از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات ملی در حال انجام است.

ترکمانی گفت: همچنین در پنج روستای اسفراین اجرای سنگ‌فرش، جداره سازی و فضای ویژه در حال انجام است که تا اواسط تیرماه به اتمام خواهد رسید.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون اجرای طرح هادی در ۱۷ روستای در حال اجرا است، افزود: تاکنون این طرح در ۴۴ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان اجراشده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اسفراین تصریح کرد: از تعداد ۱۷ روستا، امسال آسفالت ۱۲ روستا آسفالت اجرا می‌شود که اعتبار اجرای این پروژه‌ها از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، تملک و اعتبارات ملی و قیر رایگان تأمین خواهد شد.

ترکمانی اظهار داشت: از روستاهای فوق پنج روستا نیاز به برق‌رسانی دارند که هم‌اکنون در حال اجرا است و از پیشرفت ۹۷ درصدی برخوردار است.