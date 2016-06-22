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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

رئیس اتاق اصناف لرستان:

واحدهای صنفی متخلف لرستان ۸ میلیارد ریال جریمه شدند

واحدهای صنفی متخلف لرستان ۸ میلیارد ریال جریمه شدند

خرم آباد- رئیس اتاق اصناف لرستان از جریمه هشت میلیارد ریالی برای واحدهای صنفی متخلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش راشدی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به تعداد بازرسی های صورت گرفته از سطح واحدهای صنفی لرستان طی سال گذشته اظهار داشت: در مجموع طی مدت زمان یاد شده بیش از ۱۰۵ هزار و ۶۸۶ واحد صنفی لرستان از سوی بازرسان اتاق اصناف استان مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی متخلف لرستان در قالب این بازرسی ها عنوان کرد: در قالب این بازرسیها برای سه هزار و ۹۹۸ واحد صنفی متخلف استان تشکیل پرونده داده شد.

رئیس اتاق اصناف لرستان همچنین به تعداد شکایات مردمی صورت گرفته از واحدهای صنفی استان اشاره کرد و بیان داشت: در مجموع طی مدت زمان یاد شد شاهد دو هزار و ۱۴۹ شکایت مردمی از واحدهای صنفی سطح استان بوده ایم.

راشدی ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف استان طی سال گذشته را هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

کد مطلب 3692800

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