ندا شهسواری حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا شهسواری که به منظور آماده سازی حضور در بازی های المپیک در تور جهانی کره جنوبی شرکت کرده است، امروز چهارشنبه در دور نخست این رقابت ها مقابل «یاین چونگ یو» کره ای که رنکینگ ۱۰۴ جهان را در اختیار دارد به میدان رفت و با نتیجه 4 بر یک متحمل شکست شد.

در این دیدار ندا شهسواری تنها در گیم سوم و با نتیجه 11 بر 5 پیروز شد و دیگر گیم ها را با نتایج 11 بر 8، 11 بر 9، 12 بر 10 و 11 بر 4 واگذار کرد.

نوشاد و نیما عالمیان دیگر نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی کره جنوبی هستند که فردا پنجشنبه در دور سوم این رقابت ها دیدارهای شان را پیگیری می کنند.