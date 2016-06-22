به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در سخنانی که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، اظهار داشت: هوای نفس و حب دنیا مهم‌ترین عامل در بدبختی و گمراهی انسان است.

وی با بیان اینکه در معارف دینی مطالب زیادی درباره مضرات حب دنیا و هوای نفس بیان شده، اظهار داشت: این همه تأکید به خاطر آن است که طبع انسان به سمت دنیا گرایش دارد و اگر این سفارشات نباشد چیزی از دین باقی نمی‌ماند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: با این همه سفارشات قرآن و روایات، وضعیت بسیاری از ما که خودمان را انسان‌های خوبی هم می‌دانیم همین دنیاطلبی‌هایی است که داریم.

وی ادامه داد: در دنیای غرب و آمریکا نیز اگرچه مردم خوب، زیاد وجود دارند اما سردمداران آنان کارها را خراب می‌کنند و این همه جنایت در دنیا راه انداخته‌اند.

آیت الله مصباح یزدی افزود: جنایات صهیونیسم، داعش و آمریکا به خاطر همین هوای نفس و حب دنیاست که روی جانوران را سفید کرده‌اند.

وی اظهار داشت: این همه توصیه و سفارش در همه ادیان وجود دارد و شاهد این همه جنایت در دنیا هستیم و اگر این سفارشات نبود جهان چه وضعی پیدا می‌کرد.

استاد برجسته حوزه علمیه اضافه کرد: اگر این همه بیانات نبود هیچ ضمانتی نبود که ما هم شبیه این جنایتکاران نشویم به خاطر همین باید عقل و معنویت مردم افزایش یاید تا تعادلی در دنیاطلبی او ایجاد شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از مردم در کشورهای غربی انسان‌های سالم، حقیقت طلب و با فطرت پاک هستند که اسیر دست سردمدارانشان شده‌اند و همین خوبی هم به علت تربیت انبیاء الهی و معارف آنان است.

آیت الله مصباح یزدی گفت: من در یک سفری که به برزیل داشتم دعاهای ائمه را برای آنان می‌خواندم و آنان گریه می‌کردند و به جلسات ما علاقه‌مند شده بودند اما این سران استکبار هستند که بر دنیا مسلط هستند.

وی با اشاره به تأثیر هوای نفس اضافه کرد: این مسئله فقط مختص سران استکبار نیست در همین کشورهای اسلامی کسانی که مدعی خادم حرمین هستند بلایی بر سر برادران مسلمان خود می‌آورند که کفار این کارها را نمی‌کنند؛ زنان و کودکان را می‌کشند و خانه و بیمارستان‌هایشان را بر سر آنان خراب می‌کنند.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: البته انسان‌های شیفته و عاشق خدا هم در دنیا وجود دارند که عشقبازی‌هایی با خدا دارند که ما از درک آن عاجز هستیم.