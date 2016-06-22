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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

معاون استاندار بوشهر تاکید کرد:

نظارت و ارزیابی مستمر بر دفع صحیح زباله در سواحل استان بوشهر

نظارت و ارزیابی مستمر بر دفع صحیح زباله در سواحل استان بوشهر

بوشهر - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: نظارت و ارزیابی مستمر بر دفع صحیح زباله از اماکن ساحلی باید انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی صبح چهارشنبه در نشست ساماندهی سواحل استان بوشهر با اشاره به اینکه سواحل یکی از ظرفیت‌های مهم استان محسوب می‌شوند، اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها برای ساماندهی سواحل استان بوشهر باید استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از مشارکت بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد در ساماندهی سواحل استان، بیان کرد: بهداشت سواحل یکی از موضوعات بسیار مهم است که باید با ارائه آموزش‌های مناسب به جوانان و نوجوان، شاهد فعالیت بیشتر در این زمینه باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم جلوگیری از تخلیه و پخش زباله در سواحل، اضافه کرد: باید شاهد افزایش نظارت و ارزیابی مستمر دفع صحیح زباله از اماکن ساحلی باشیم.

وی یکی از موضوعات مهم در بحث ساماندهی سواحل را ارائه آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب دانست و افزود: نقاط حادثه‌خیز سواحل استان باید شناسایی شود و اورژانس در این مناطق مستقر شود.

حقیقی با تاکید بر لزوم شناسایی آسیب‌های اجتماعی و حرکت در مسیر جلوگیری از این آسیب‌ها، خاطرنشان کرد: تدوین پیوست فرهنگی و اجتماعی در توسعه زیرساخت های سواحل از موضوعات مهم است که باید مد نظر باشد.

وی با تاکید بر لزوم استانداردسازی سواحل برای پهلوگیری ایمن قایق‌های تفریحی و کاهش مخاطرات، ادامه داد: تقویت نهادهای فعال اجتماعی یکی از برنامه‌های استان است که باید محقق شود.

کد مطلب 3692813

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