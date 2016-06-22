مصطفی کمال پورتراب حامی راسخ ارکستر سمفونیک تهران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران نیز همزمان با درگذشت استاد مصطفی کمال پورتراب معلم صاحب نام موسیقی کشورمان پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در پیام تسلیت علی رهبری آمده است:

«چقدر حیف، استاد مصطفی پورتراب نه تنها به عنوان یک دوست و همکار بلکه به عنوان یکی از معدود حامیان راسخ ارکستر سمفونیک تهران در کنار مابودند. این استاد فقید، بر خلاف اکثر موسیقیدان های ایرانی در اغلب تمرین ها و اجراهای ارکستر سمفونیک شرکت داشتند و همیشه و‌ همواره ما را تشویق و‌ به ادامه راه ترغیب می کردند.

شخصیت ایشان آنقدر والا بود که با وجود اینکه من در سن ۲۵ سالگی جانشین ایشان به عنوان ریاست هنرستان عالی موسیقی ملی انتخاب شده بودم ایشان در ۴۰ سال دوری من از ایران هم دائم با من در تماس بودند و من را تشویق به آمدن به ایران می کردند. آخر هم ایشان بودند که در دی ماه گذشته بعد از نارضایتی های من از رفتار بنیاد رودکی به من نامه نوشتند که ایران نمانم ... جایشان خالی / علی رهبری»