به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضوی‌راد ظهر چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی اصحاب رسانه با مجموعه سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه ماه رمضان ماه برکت، رحمت و مغفرت است و همین سه ویژگی عظمت این ماه را نشان می دهد، ابراز امیدواری کرد: در این ماه مسلمانان از رحمت الهی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه در دهه اول انقلاب بیانات امام خمینی با هر تریبونی تبیین می شد، گفت: برخورداری از روحیه انقلابی‌گری و دینی در صیانت از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن نقش بسزایی دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه باید کسانی که روحیه انقلابی گری دارند معرفی شوند، گفت: باید مطالبه‌گر بود و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری وارد عرصه شد.

وی تبیین فرمایشات رهبری و تلاش برای عملیاتی شدن آن را اولویت تمام نهادها، ادارات و رسانه‌ها دانست و ادامه داد: نباید با اقتصاد مقاومتی شعاری برخورد کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم این موضوع مهم با پایان سال به فراموشی سپرده شود بلکه باید هر روز از مسئولان نحوه فعالیت در این حوزه را مطالبه کرده و آن را به عنوان اصل اساسی مد نظر قرار دهیم، گفت: باید علت تعطیلی کارخانه ها و بیکاری عنوان شود.

وی با بیان اینکه رسالت رسانه‌ها تبیین واقعیت‌های جامعه با محوریت اخلاق اسلامی است و اخلاق محوری از آموزه های دینی است، گفت: در بیانات مقام معظم رهبری نیز بر توجه به اخلاق در رسانه تاکید شده است.

حجت الاسلام رضوی‌راد در ادامه از تلاش‌های مجموعه سپاه در دفاع از انقلاب اسلامی و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی سخن گفت و افزود: سپاه متعلق به مردم و کشور است و بسیج و سپاه هر جا که خلأ و یا کاستی وجود داشته به موقع ورود کرده و کارها را سامان داده‌اند.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه سپاه از جریان هایی که با نظام عناد نداشته باشند نه تنها حمایت بلکه از آنها دفاع خواهد کرد، گفت: کسی که انقلابی باشد، انقلابی می ماند.

رضوی‌راد ترویج روحیه شهادت‌طلبی، ایثارگری و تقویت جبهه مقاومت را از وظایف رسانه‌ها دانست و افزود: بسیاری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به واسطه برخورداری از روحیه بسیجی حاصل شده که باید آن را ارج نهاد و آن را تبیین کرد.

وی ادامه داد: در مظلومیت بسیج و سپاه همین بس که بسیاری از فعالیت‌های انجام شده در کشور با کمترین امکانات، توسط این مجموعه به سرانجام رسیده است که یا از آن سخنی گفته نشده و یا کمتر معرفی شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به اینکه داشتن روحیه بسیجی، مجاهد و مطالبه‌گر راه نجات کشور و پیشرفت آن خواهد بود، اظهار داشت: خوشبختانه بسیاری از مدیران کشور دارای روحیه بسیجی هستند.

حجت الاسلام رضوی راد همچنین با بیان اینکه توجه به ورزش مقوله مهمی است، گفت: باید برای جوانان زمینه نشاط را فراهم کرد.