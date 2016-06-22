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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

رئیس جمعیت هلال احمر هشترود:

نجاتگران هلال احمر به ۸ روستای سیل زده هشترود امدادرسانی کردند

نجاتگران هلال احمر به ۸ روستای سیل زده هشترود امدادرسانی کردند

هشترود - رئیس جمعیت هلال احمر هشترود از امدادرسانی نجاتگران این شهرستان به هشت روستای سیل زده این شهرستان در بارش های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدپور گفت: طی روزهای گذشته بدنبال بارش شدید باران و تگرگ و وزش باد در سطح شهر هشترود و بروز آبگرفتگی، تعدادی از نیروهای امدادی شهرستان فراخوان شده و چهار اکیپ امدادی با تجهیزات لازم برای امدادرسانی در سیلاب تشکیل و مشغول به امدادرسانی شدند.  

وی ادامه داد:عملیات امدادرسانی تا ساعاتی از شب در سطح شهر و در خانه ها و محله های آبگرفته ادامه یافت و نسبت به تخلیه آب از منازل و مغازه ها اقدام شد  و اکیپ های امدادی پس از آن جهت امدادرسانی به حادثه دیدگان از سیل  به روستاهای اطراف اعزام شدند.

رئیس  جمعیت هلال احمر شهرستان هشترود  افزود: امدادگران تا پاسی از صبح در سه روستای عزیزکندی، نصیرآبادعلیا وسفلی مشغول تخلیه آب منازل بودند که در این میان پنج روستای بایقره رود، بیک کندی، آغچه رود، مغامیر و ینگجه نیز به علت فرونشست پل امکان ارتباطی نداشتند و به همین دلیل بعد از روشن شدن هوا و فرونشستن آب امدادگران به این روستاها عزیمت و به افراد حادثه دیده  امدادرسانی کردند.

احمدپور با بیان این که در مجموع در  هشت روستا، امدادرسانی به ۵۰ خانوار دچار آبگرفتگی شده صورت گرفت، خاطر نشان کرد: کلیه اقدامات تعریف شده برای جمعیت هلال احمر در چنین مواقعی از جمله ارزیابی وامدادرسانی انجام  و در اولین فرصت توزیع موادغذایی، پتو، موکت و مایحتاج امدادی برای حادثه دیدگان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3692834

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