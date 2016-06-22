غنی سازی اوقات فراغت نیازمند برنامه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان گفت: کمیته امور جوانان نیاز به برنامه و محورهای راهبردی دارد و باید محورها در همه حوزههای شهری و روستایی استان اجرایی شود.
وی بابیان اینکه اوقات فراغت جوانان تقسیم به خانواده، دوستان و جامعه تقسیمشده است و گفت: ۵۱.۴ درصد اوقات فراغت در خانواده و بیش از ۳۶ درصد درجمع دوستان میگذرانند.
وی یادآور شد: خانواده و دوستان بیشترین فراوانی را در غنیسازی فراغت جوانان دارند و باید روی این مقوله بیشتر برنامهریزی و برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان کار شود تا جوان از این شرایط استفاده مطلوبی داشته باشد.
استاندار مازندران عنوان کرد: فضای فکری و ذهنی جامعه این است که دولت مسئول ساماندهی امور جوانان است و باید خود را مقابل مردم متعهد بدانیم.
وی عنوان کرد: ۴۷۰ هزار نفر از دختران و ۴۲۶ هزار نفر پسران در برنامههای اوقات فراغت سال گذشته شرکت کردند.
فلاح جلودار تأکید کرد: جوانان و دانش آموزان نیازمند برنامهریزی برای فراغت هستند و باید امکانات و ملزومات موردنیاز را بسیج کرد.
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