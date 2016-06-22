۶۳۵ مبلغ دینی به نقاط مختلف کهگیلویه وبویراحمد اعزام شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید برازش پیش ازظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای تبیین مسائل دینی و مذهبی در میان جوانان است.

وی تصریح کرد: این مبلغان در مساجد سراسر استان برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی را به مردم ارائه می دهند.

برازش در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سال گذشته در حوزه فرهنگی هفتصد ملیون تومان بودجه اختصاص یافت، اظهار داشت: از این مبلغ سهم حوزه قرآنی دویست وپنجاه میلیون تومان بوده است.

وی بیان کرد: اعتبارات تخصیص یافته در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است.

برازش با اشاره به فعالیت خانه های قرآن در استان گفت: ۴۸۰ خانه قرآنی در استان فعالیت می کنند.