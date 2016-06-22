درخشش تنیسورهای قم در مسابقات جام رمضان تهران

سید مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات تنیس جام رمضان شب گذشته در تهران ادامه یافت و در این مسابقات تنیسورهای قمی همانند سال گذشته حضور پررنگی داشتند و با کسب ۳ عنوان در بخش دوبل بار دیگر توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در این مسابقات در رده سنی زیر ۱۴ سال، احسان حامدی و سپهر سهرابی ۲ تنیسور قمی در بخش ۲ نفره روی سکوی سوم ایستادند و تیم ۲ نفره سینا یوسف‌زاده و عرفان درویش از قم نیز به مقام نایب قهرمانی همین رده سنی رسید.

دبیر هیئت تنیس قم گفت: در مسابقات رده سنی زیر ۱۸ سال که با استقبال قابل توجهی همراه بود مهدی آدابی به همراه سینا یوسف‌زاده ترکیب تیم قم را تشکیل دادند که توانستند با وجود سن و سال کم، عنوان سوم را کسب کنند. در بخش انفرادی تنیس جام رمضان تهران نیز ۱۰ بازیکن از قم موفق به حضور در جدول اصلی مسابقات شدند.

خاتمی بیان داشت: بعد از کسب ۳ مقام در مسابقات دوبل، تنیس قم این بار در مسابقات انفرادی که با شرکت ۳۶۰ ورزشکار در باشگاه بین المللی استقلال برگزار شد افتخار آفرید. ۵ نفر از میان تنیسورهای قم موفق به حضور در جمع ۸ نفر بر‌تر کشور شدند که باید برای حضور در جمع ۴ نفر کشور مسابقه دهند.

وی عنوان کرد: سینا یوسف‌زاده در ۱۴سال مهدی آدابی در ۱۶ و ۱۸ سال، علی سیفی در ۱۶ سال و محمد حسین جلالیان در ۱۸ سال نفراتی هستند که از قم به یک چهارم نهایی رسیده‌اند این در حالی است که مهرداد میرعارفی و امیرحسین بادی دیگر تنیسورهای قمی در مسابقات بزرگسالان در اصفهان به سر می‌برند.

دبیر هیئت تنیس استان قم تصریح کرد: با حضور این همه استعداد در بدنه تنیس قم، حتی یک اسپانسر برای حضور تنیس قم در لیگ بر‌تر بزرگسالان کشور یافت نمی‌شود و فقر امکانات سخت افزاری در تنیس قم همواره مانع بزرگی بر سر جذب تنیسورهای بیشتر بوده است.