دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع در بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا ذوالفقاری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با اعلام این خبر، افزود: در راستای برگزاری این همایش، بیش از ۲۱ دانشگاه و مؤسسه علمی و پژوهشی کشور در کمیته اجرایی صاحب نظر هستند.

وی با اشاره به محورهای برگزاری این همایش، اظهار کرد: تهویه در محیط های صنعتی و فضاهای خاص، ارزیابی عملکرد سامانه های گرمایش و سرمایش و کیفیت هوای داخل فناوری های نوین ساختمانی از محورهای این همایش هستند.

ذوالفقاری فراهم سازی بستر مناسب برای تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی و پژوهشی، بومی سازی فنی تاسیسات ساختمان ها و بررسی ایده های نوین در زمینه مهندسی سرمایشی و گرمایشی را از جمله موضوعات این هماهش دانست.

وی شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت تهویه مطبوع را یکی از اهداف برگزاری این کنفرانس دانست و افزود: همچنین شناسایی فرصت ها و چالش های این صنعت از دیگر اهداف برگزاری دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در کشور است.

دبیر دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی کشور با اشاره به مهلت ثبت نام در این همایش، اظهار کرد: ثبت نام از متقاضیان از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا اول مهرماه سال جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: این کنفرانس با ایجاد فضایی مناسب برای تعامل بین محققان و متخصصان، زمینه کاهش فاصله های بین تحقیقات آکادمیک و فناوری های نوظهور را فراهم می کند.