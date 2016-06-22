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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

آتش‌ جنگل‌ها و مراتع حاشیه تالاب‌های پلدختر را سوزاند

آتش‌ جنگل‌ها و مراتع حاشیه تالاب‌های پلدختر را سوزاند

پلدختر - مسئول آتش نشانی شهرداری پلدختر گفت: جنگل ها و مراتع منطقه تالاب های شهرستان پلدختر طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی محمد یعقوبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تماسی که با واحد آتش نشانی شهرداری مبنی بر این که آتش در منطقه تالاب ها به وقوع پیوسته نیروهای این نهاد به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش  ساعت ۱۲  ظهر امروز چهارشنبه در جنگل ها و مراتع منطقه تالاب های «ولی عصر (عج)» پلدختر  رخ داد که به محض اطلاع، نیروهای امدادی  به منطقه اعزام شدند.

 مسئول آتش نشانی شهرداری پلدختر عنوان کرد: این آتش سوزی با گذشت بیش از یک ساعت با تلاش نیروهای آتش نشانی شهرداری پلدختر ، منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان  خاموش شد.

یعقوبی گفت: از میزان خسارات وارد شده به جنگل ها و مراتع این منطقه بر اثر آتش سوزی هنوز اطلاع کاملی در دست نیست.

کد مطلب 3692868

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