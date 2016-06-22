صدور بیش از ۴۸ هزار سند تک برگی در قم/ کاهش آمار ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس سلامتی در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر چهارشنبه در دومین روز از هفته قوه قضائیه در اداره کل ثبت اسناد استان قم برگزار شد، اظهار داشت: توسعه ثبت رسمی با شفاف سازی امور و جلوگیری از نزاع در معاملات نقش مؤثری در ایجاد نظم حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

وی بیان داشت: سازمان ثبت اسناد توسعه الکترونیک خود را در ۱۰ محور اصلی شامل برنامه راهبری توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک ثبتی، توسعه زیرساخت‌های فنی، طراحی و ایجاد درگاه‌های الکترونیکی سازمان، ثبت آنی معاملات و صدور سند مالکیت داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد استان قم ادامه داد:‌ تغییر فرایند ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اصلاح فرایند ثبت مالکیت‌های معنوی، استانداردسازی و اصلاح فرایند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طلاق، آغاز و با ارائه ۸۸ درصد خدمات ثبتی از طریق سیستم‌های الکترونیک در سال ۹۴ از جمله ۱۰ محور اصلی برنامه سازمان بوده که نشان از پیشتاز بودن در امر تحول اداری است.

وی عنوان کرد: اداره ثبت اسناد اقدامات موثری در زمینه اجرای کاداستر جامع کشور برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از اسناد مردم داشته است.

سلامتی ادامه داد: انجام کاداستر از ایجاد بسیاری از پرونده‌های قضایی جلوگیری می‌کند و لازم است مردم را برای رسمی کردن اسناد خود تشویق کنیم تا مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

کاداستر اسناد از بسیاری سوء استفاده سودجویان جلوگیری می‌کند

وی با بیان اینکه کاداستر (حدنگاری) اسناد یک طرح ملی است که همه دستگاه‌ها باید آن را اجرا کنند، گفت: تبدیل سند عادی به سند رسمی از بسیاری سوء استفاده‌های سودجویان جلوگیری می‌کند و از پرونده‌های قوه قضائیه می‌کاهد.

مدیرکل ثبت اسناد استان قم با بیان اینکه ۲۳ هزار سند دفترچه‌ای در قم به سند کاداستر تبدیل شده است، اظهار کرد: در سال گذشته تعداد کل سند صادره تک برگ از سوی اداره ثبت ۴۸ هزار و ۲۳۸ جلد بوده که این میزان ۱۸ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته است.

وی بیان داشت: جالب است مردم بدانند هزینه انجام کاداستر برای سند حدود ۵۰ هزار تومان است و مردم به آسانی می‌توانند اقدام کنند.

سلامتی تصریح کرد: ۲۳ هزار و ۶۱۹ فقره تعویض اسناد دفترچه‌ای به سند تک برگی از سوی ثبت اسناد در سال گذشته صورت گرفته که این میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش یافته است.

کاهش معاملات طی دو سال گذشته

وی عنوان کرد: آمار معاملات منقول و غیرمنقول در سال گذشته ۵۴ هزار و ۶۶ فقره بوده که این میزان رکود معاملات را نشان می‌دهد زیرا با کاهش هشت درصدی نسبت به سال ۹۳ همراه بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد استان قم ابراز کرد: در کل استان قم ۴۸ هزار واحد مسکن مهر داریم و در این باره تاکنون ۱۲ هزار و ۴۶۲ جلد سند تک برگ مالکیت مسکن صادر کرده‌ایم.

وی بیان کرد: تعداد ازدواج در سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۵۱ مورد و در سال قبل آن ۱۰ هزار و ۹۳۷ مورد بود که این میزان ازدواج در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با کاهش چهار درصدی روبه رو بوده است.

کاهش سه درصدی طلاق

سلامتی افزود: تعداد طلاق در سال گذشته نیز ۲ هزار و ۹۲۷ مورد و در سال ۹۳ طلاق ۳ هزار و ۷ مورد بود ما کاهش سه درصدی طلاق در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: در دفاتر ثبت اسناد نیز ۲۷۵ هزار و ۳۶۴ سند تنظیم شده است.

مدیرکل ثبت اسناد قم ابراز داشت: در سال گذشته صدور اسناد تک برگی و تفاهم ملی ۲۵۴ هزار هکتار بود و برای اراضی وقفی ۶۸ هزار هکتار نیز سند صادر شد.

وی بیان کرد: ۹۶۷ پرونده در سال گذشته در شعبه اجرای ثبت اسناد بررسی شد که این میزان نسبت به سال ۹۳ افزایش ۲۲ درصدی داشته است.