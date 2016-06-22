۳۸۸ انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای استان همدان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه یک میلیون و ۷۵۷ هزار نفر در استان همدان سکونت دارند، گفت: از این تعداد ۷۱۶ هزار نفر در روستا ها ساکن هستند.

وی با بیان اینکه این جمعیت روستایی در هزار و ۷۱ روستا ساکن است، عنوان کرد: از این تعداد ۷۷۵ روستا تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب روستایی استان همدان قراردارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با بیان اینکه نسبت جمعیت روستایی به شهری در کشور ۲۹ درصد و در استان همدان ۴۲ درصد است، گفت: همدان استانی روستایی بوده و به نوعی زندگی در روستاهای آن آسان است.

در ۴ شهرستان استان همدان جمعیت روستایی بر شهری غالب است

وی با بیان اینکه در ۶ شهرستان استان همدان جمعیت روستایی با جمعیت شهری برابر و یا جمعیت روستایی بر شهری غالب است، گفت: در شهرستان های بهار، رزن، کبودراهنگ و فامنین جمعیت روستایی بر شهری غالب است.

وی با بیان اینکه آب مورد نیاز در بخش روستایی استان همدان از منابع زیرزمینی تامین می شود و از سدها بی بهره ایم، عنوان کرد: ۸۹۰ منبع تامین آب روستایی در استان همدان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان افزود: از این تعداد ۳۹۷ منبع چاه عمیق، ۱۴۳ چشمه، ۲۰ رشته قنات و ۳۲۰ حلقه چاه دستی است که مدیریت این منابع در استان همدان به ویژه در فصل گرم سال دشوار است.

۳۲۰ چاه دستی و ۱۴۳ چشمه در روستاهای همدان در معرض تنش آبی هستند

هاشمی با بیان اینکه چاه‌های دستی و چشمه‌ها از آبهای سطحی تغذیه می‌شود و با کمترین اتفاقات در بارش سالانه این چاه‌ها نیز دچار بحران می‌شوند، عنوان کرد: ۳۲۰ چاه دستی و ۱۴۳ چشمه در روستاهای استان همدان در معرض تنش آبی هستند و باید برنامه ریزی پایداری برای روستاها داشت.

وی با بیان اینکه امسال چشمه‌ها به سبب بارش مناسب مشکلی نداشتند، گفت: در روستاهای استان همدان ۱۰۶ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب، ۱۹۰۰ کیلومتر خطوط انتقال آب و ۴۰۰۰ کیلومتر خطوط توزیع وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فضلاب روستایی استان همدان با بیان اینکه ۹۷ تا ۹۸ درصد روستاهای استان همدان یک بار تاسیسات آبرسانی در آنها ایجاد شده و این موضوع مربوط به اوایل انقلاب تاکنون بوده است، گفت: براساس تعریف سازمان آب و فاضلاب کشور بهره مندی شامل جمعیت روستاهایی که در سطح یک قرار دارند بعلاوه ۲۷درصد روستاهایی است که در سطح دو قرار گرفته اند.

میزان بهره‌مندی روستاهای استان همدان از آب ۶۸.۵ درصد است

وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم باید میزان بهره‌مندی به ۸۴ درصد برسد، گفت: در حال حاضر میزان بهره‌مندی روستاهای استان همدان از آب ۶۸.۵ درصد است که در این راستا برش های سالیانه انجام شده و برنامه مشخص است.

هاشمی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان همدان در سال گذشته عنوان کرد: در این سفر مقرر شد طی سالهای ۹۴ و ۹۵ اعتباری معادل ۴۰ میلیارد تومان در بخش مجتمع‌های آبرسانی اولویت‌دار تخصیص داده شود که سال گذشته مبلغ پنج میلیارد تومان از محل ردیف اعتباری ملی و ۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توسعه ارزی تخصیص یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان اظهار داشت: سال گذشته یک میلیارد تومان از منابع استانی، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل ماده ۱۰ و ۱۲ و یک میلیارد تومان از محل تبصره ۹ به شرکت آبفار همدان تخصیص یافت.

هاشمی افزود: اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای ۱۹ مجتمع آبرسانی و ۸۸ روستای تک‌پروژه‌ای هزینه می شود که تکمیل ۹ مجتمع آبرسانی و اجرای طرح های تک پروژه ای روستایی در ۳۴ روستا تا پایان سال مالی در دستور کار قرار گرفته است که با تکمیل این پروژه‌ها ۱۶۰ هزار نفر از آب سالم برخوردار می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان درباره فاضلاب روستایی نیز با بیان اینکه در بخش فاضلاب روستایی کل کشور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته چرا که روستاها آب نداشته اند که کاری در زمینه فاضلاب انجام شود، گفت: از آنجا که حجم تولید فاضلاب در سطح روستاها پایین بوده و از نظر فنی تصفیه‌خانه دچار تنش می‌شود.

۲۰ صدم درصد از جمعیت روستایی استان همدان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند

هاشمی با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد فاضلاب خانوارهای روستایی استان همدان در چاه جذبی، جذب می‌شود، گفت: تا پایان برنامه باید ۲.۸۸ درصد از جمعیت روستایی استان همدان به تصفیه‌خانه مجهز شوند و در حال حاضر ۲۰ صدم درصد از جمعیت روستایی استان همدان تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

هاشمی با بیان اینکه برای روستاهای ابرو، سیمین، یلفان و ارزانفود شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ایجاد شده ولی اجازه ورود فاضلاب به این شبکه داده نمی‌شود چون حجم قابل توجهی نیست، گفت: انشعابات مربوط به روستای ارزانفود در دست اجراست که با ورود فاضلاب تصفیه‌خانه نیز فعالیت خود را آغاز می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان در ادامه با بیان اینکه در استان همدان ۵۸ مجتمع آبرسانی طراحی شده و تعدادی از این پروژه ها در دست اجراست، گفت: اولویت در اجرای مجتمع‌ها به مواردی است که تعداد روستای بیشتری را تحت پوشش قرار دهد تا مشکلات روستاها برطرف شود.

هاشمی با اشاره به اینکه در زمینه اجرای مجتمع‌های آبرسانی مشکلات متعددی وجود دارد، عنوان کرد: بیشتر مشکلات مسائل اجتماعی و تنشهای موجود بین روستاهاست چراکه در بحث آب روستاییان احساس مالکیت دارند و از انتقال آب به مناطق دیگر موافق نیستند ولی این مشکلات با همکاری فرمانداریها برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته شرکت در مضیغه‌های مالی قرارداشت اما در زمینه نگهداری اعتباری تخصیص نیافت، گفت: ۳۰۰ دستگاه شناور در روستاهای استان همدان نصب شد که بیش از ۱.۵ میلیاردتومان هزینه داشت.

مدیرعامل شرکت آبفار استان همدان عنوان کرد: از ابتدای سال ۹۵ تمام امور نگهداری به بخش خصوصی واگذار شده و در مقابل برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق آب‌داران تعاونی‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده است.

امسال ۱۱۰۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده است

هاشمی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار مورد کار تعمیر و رفع نشتی سال گذشته برای مخازن انجام شد، عنوان کرد: در سه ماهه نخست امسال ۱۱۰۰ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده هدررفت آب در بخش انشعابات غیرمجاز بوده که بیشتر برای مصارف غیرشرب است، گفت: در حال حاضر ۲۲ روستای استان همدان با تانکرهای آبرسانی می‌شوند که بیشترین آنها در شهرستان فامنین است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی همدان یادآور شد: مطالبات شرکت آبفار از مشترکان سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که با برخی از این مشترکان برخورد قضایی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان ارسال اخطاریه برای مشترکان بدهکار، قطع انشعابات، معرفی به مراجع قضایی و ارسال اکیپهای وصول به درب منازل روستاییان را از راه‌های وصول مطالبات شرکت آبفار همدان عنوان کرد.

هاشمی درباره سرقت تاسیسات و تجهیزات آبرسانی روستایی نیز افزود: سال گذشته تعداد و ارزش تاسیسات سرقتی کاهش پیدا کرده بود ولی عمده سرقتهایی که در تاسیسات انجام می‌شود توسط افراد معتاد است.

میزان پرت آب در حوزه آب روستایی استان همدان ۲۷.۷ درصد است

وی میزان پرت آب در حوزه آب روستایی استان همدان را ۲۷.۷ درصد اعلام کرد و گفت: باید کنتورهای حجمی در سطح مخازن روستاها نصب شود که بتوان به طور دقیق آمار را اعلام کرد.

هاشمی با بیان اینکه در بخش مجتمع‌های آبرسانی بدهی به پیمانکاران صفر شد، گفت: در بخش پروژه‌های تک روستایی هفت میلیارد تومان، در بخش تجهیزات و تعمیرات پمپ ۶۰۰ میلیون تومان و در بخش نگهداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آب‌داران بدهکار هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان با بیان اینکه در سال گذشته ۲۳ چاه در روستاهای همدان خشک و از مدار خارج شد، گفت: ۲۶ چاه حفاری مجدد، ۱۶ چاه حفاری دستی و ۲۲ چاه نیز لایروبی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اینکه به ازای هر مترمکعب آبرسانی سیار باید بیش از ۱۰۰۰۰ تومان هزینه شود، عنوان کرد: ۲۳۳ روستای استان همدان در معرض تنش آبی قرار دارند.

وی گفت: برای رفع مشکل این روستاها ۸۳ میلیارد تومان اعتبار، حفر ۹۹ حلقه چاه، تجهیز ۱۳۹ حلقه چاه، بهسازی ۲۹ دهنه چشمه و قنات و اجرای ۳۴۹ کیلومتر شبکه نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان اظهار داشت: سال گذشته چهار هزار مورد انشعاب غیرمجاز در روستاهای استان همدان شناسایی شده که هزار و ۲۷۱ مورد از این تعداد مجاز شدند.

وی افزود: از ابتدای امسال نیز ۳۸۸ انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که ۲۰۱ مورد به انشعابات مجاز تبدیل شده است.