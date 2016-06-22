۱۰۵ کیلوگرم تریاک در علی آباد کشف شد

سرهنگ علی اکبر جاویدان در گفتگو با مهر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان علی آباد کتول روز سه شنبه در یک عملیات از یکی از منازل روستاهای توابع شهرستان علی آباد کتول مقدار ۱۰۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات دو نفر دستگیر شدند و همچنین سه دستگاه گیرنده ماهواره، دو دستگاه تلفن همراه و یک خودرو کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده به همراه مواد مخدر و اشیاء کشف شده پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.