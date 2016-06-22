کیفیت و سرعت ملاک اجرای پروژه ها در کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید شهردار کرمان از تقاطعهای غیرهمسطح شهر کرمان با بیان اینکه زیرگذر میدان آزادی یکی از بهترین پروژههای تقاطع غیرهمسطح در کشور خواهد شد، گفت: کیفیت پلهای در دست ساخت شهر کرمان از جمله پل شهدای حرم (ابوذر)، ولیعصر و شهید بادپا (صدوقی) از نظر فنی و زیبایی بالا است.
با بیان این که تمام تلاشمان این است که تقاطعهای غیرهمسطح شهر کرمان، با کیفیت بسیار بالا و در عین حال به سرعت ساخته شوند، افزود: مجموعهای از بهترین متخصصان و مشاوران پلسازی، برای ساخت این تقاطعهای غیرهمسطح در کرمان مشارکت دارند.
وی اظهار داشت: قرارگاه خاتم در سال گذشته در مسابقات ابرپروژهها، مقام چهارم سدسازی و مقام دوم ساخت پل طبیعت را در بین پیمانکاران بزرگ دنیا کسب کرده است؛ بنابراین، چنین مجموعهای هیچگاه اعتبار خود را به مخاطره نمیاندازد.
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