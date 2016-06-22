اشتغالزایی برای ۳۵ معتاد بهبود یافته در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این استان در راستای مبارزه با مواد مخدر ۱۴ نفر شهید و چهار نفر جانباز به کشور تقدیم کرده است.

وی بیان داشت: در سال گذشته اقدامات مهمی در راستای مبارزه با مواد مخدر انجام شده است که انعقاد تفاهم نامه های فرهنگی یکی از این برنامه ها است.

رضایی همکاری با کانونهای فرهنگی مساجد و دانشکده فنی و حرفه ای را از جمله این تفاهمنامه های فرهنگی عنوان کرد و افزود: در سال گذشته در راستای مبارزه با مواد مخدر این استان ۱۳ پله رشد داشته است.

وی تصریح کرد: طرح جامع آموزش اصناف در راستای مبارزه با مواد مخدر، ساماندهی پاتوقهای مصرف مواد و راهنمایی معتادان به کمپهای ترک اعتیاد و برخورد با برخی معتادان خطرساز از جمله فعالیتهای این نهاد در راستای مبارزه با موا مخدر در استان بوده است.

رضایی یادآور شد: مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان در استان راه اندازی می شود.

وی همچنین از ایجاد سرپناه شبانه برای معتادین کارتن خواب برای اولین بار در استان خبر داد و گفت: این استان از لحاظ آلودگی به مواد مخدر جز سه استان آخر است و از این لحاظ در رتبه خوبی قرار دارد.