به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی از آخرین اتفاقات حوزه هوایی و توافقات با ایرباس خبر داد و گفت: ما موافقت اولیه را داشتیم و مذاکرات اولیه انجام شده است و حالا در آغاز راه با ایرباس قرار داریم.

وی افزود: در حالی که کشور تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵۱ فروند هواپیما نیاز دارد، در حال حاضر ناوگان هواپیمایی ایران شامل ۲۶۶ فروند هواپیما است که ۱۰۰ فروند آن زمین‌گیر هستند و عمر مفید ۱۶۶ فروند دیگر نیز بالای ۲۳ سال است که قاعدتا طبق استاندارد بین المللی تا یک سال آینده باید بازنشسته شوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع ۱۲ فروند هواپیمای بالای مدل ۲۰۰۰ در ناوگان موجود است، گفت: با شرکت بوئینگ موافقت اولیه داریم و مذاکرات ادامه دارد.