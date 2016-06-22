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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

آخوندی اعلام کرد:

مذاکرات با بوئینگ ادامه دارد/ ۱۶۶ فروند هواپیما غیرفعال می‌شود

مذاکرات با بوئینگ ادامه دارد/ ۱۶۶ فروند هواپیما غیرفعال می‌شود

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فقط ۱۲ هواپیما با سال تولید ۲۰۰۰ به بعد داریم، تاکید کرد: میانگین عمر مفید ۱۶۶ فروند هواپیما بالای ۲۳ سال است که باید تا یک سال دیگر غیرفعال شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی از آخرین اتفاقات حوزه هوایی و توافقات با ایرباس خبر داد و گفت: ما موافقت اولیه را داشتیم و مذاکرات اولیه انجام شده است و حالا در آغاز راه با ایرباس قرار داریم.

وی افزود: در حالی که کشور تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵۱ فروند هواپیما نیاز دارد، در حال حاضر ناوگان هواپیمایی ایران شامل ۲۶۶ فروند هواپیما است که ۱۰۰ فروند آن زمین‌گیر هستند و عمر مفید ۱۶۶ فروند دیگر نیز بالای ۲۳ سال است که قاعدتا طبق استاندارد بین المللی تا یک سال آینده  باید بازنشسته شوند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع ۱۲ فروند هواپیمای بالای مدل ۲۰۰۰ در ناوگان موجود است، گفت: با شرکت بوئینگ موافقت اولیه داریم و مذاکرات ادامه دارد.

کد مطلب 3692901

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    نظرات

    • سعید ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
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      نمیخواد 100 تا بخرید. عرضه دارین یکی شو بخرید. عزیز جان مردم رو هالو فرض کردی
    • نادر ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
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      این یعنی لبیک به رهبری

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