به گزارش خبرنگار مهر، آرش راشدی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به فعالیت ۹ اتاق اصناف در شهرستانهای مختلف لرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸۹ اتحادیه صنفی در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

فعالیت ۵۰ هزار واحد صنفی در لرستان

وی با اشاره به وجود ۵۰ هزار واحد صنفی دائم در سطح استان لرستان بیان داشت: همچنین ۲۶۹ واحد صنفی دارای پروانه موقت نیز در سطح استان فعالیت دارند.

رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به فعالیت ۹ هزار و ۳۴۳ واحد تولیدی در استان لرستان بیان داشت: همچنین هم اکنون شاهد فعالیت ۲۴ هزار و ۵۶۵ واحد توزیعی و ۱۳ هزار و ۲۱۲ واحد خدماتی در سطح استان هستیم.

راشدی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار واحد صنفی در مرکز لرستان بیان داشت: از این تعداد دو هزار و ۲۴۰ واحد تولیدی، هفت هزار و ۴۳۵ واحد توزیعی و چهار هزار و ۳۸۳ واحد نیز خدماتی هستند.

وی پر جمعیت ترین اتحادیه لرستان را اتحادیه لبنیات و سوپرمارکت با هزار و ۳۰۸ واحد عنوان کرد و گفت: همچنین کم جمعیت ترین اتحادیه استان با ۱۰۱ واحد صنفی زیر مجموعه اتحادیه موتور سیکلت است.

رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به وظایف این اتاق بیان داشت: ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد و راهنمایی اصناف، اعلام نظر در رابطه با ضوابط خاص هر اتحادیه و رصد صنفی آنها، اعلام تعطیلی واحدها در زمان و یا فصلی خاص، تنظیم و تصویب آئین نامه ها، استخدامی ها، آموزش، تشکیل اتحادیه های صنفی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها و ... از جمله وظایف اتاق اصناف محسوب می شود.

تشکیل پرونده برای ۱۵۰۰ واحد صنفی متخلف خرم آباد

راشدی به فعالیت واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف در مرکز لرستان اشاره کرد و گفت: این واحد از فروردین ماه تا اسفند ماه سال گذشته بیش از ۲۳ هزار و ۴۷۸ مودر بازرسی از واحدهای صنفی خرم آباد داشته است.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف خرم آباد در مدت زمان یاد شده را هزار و ۵۷۴ مورد عنوان کرد و گفت: همچنین تعداد شکایات مردمی ۷۶۰ مورد و ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی خرم آباد نیز چهار میلیارد و ۹۰ میلیون ریال بوده است.

رئیس اتاق اصناف لرستان از اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی مرکز استان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد و تصریح کرد: این طرح از سوی بازرسان اتاق اصناف از تاریخ ۱۸ ام تا ۳۱ ام خرداد ماه اجرا شده و در مجموع ۹۴۵ واحد مورد بازرسی قرار گرفتند.

راشدی تعداد پرونده های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف خرم آباد در قالب اجرای این طرح را ۶۳ مورد عنوان کرد و گفت: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده ۷۷ میلیون ریال بوده است.

اجرای ۵ پروژه و طرح اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف لرستان

وی در ادامه سخنان خود به ارائه اخطاریه برای هزار و ۲۰۰ واحد صنفی استان از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۸۲۰ واحد متخلف پلمب شده و ۱۸۰ واحد که اقدام به نیز فک پلمپ غیر مجاز کرده بودند به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اتاق اصناف لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای پنج پروژه اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف لرستان خبر داد و گفت: احداث بازارچه سنتی و سوغات خرم آباد در قالب ۳۱ واحد، تکمیل ساختمان اتاق اصناف در هفت طبقه و هزار و ۷۵۰ متر مربع، احداث ساختمان بازرسی و نظارت بر واحدای صنفی پذیرایی و خدمات گردشگران، ارائه آموزش به صنوف در راستای افزایش بهره وری و همچنین ارائه آموزش های لازم در رابطه با نحوه برخورد با گردشگران از جمله طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف لرستان است.

راشدی در ادامه سخنان خود از انتقال صنوف آلاینده خرم آباد به خارج از شهر خبر داد و گفت: هم اکنون دو شهرک برای انتقال این صنوف در نظر گرفته شده که یکی از آنها شهرک تعمیرگاهی که فاقد هر گونه زیرساخت لازم بوده و دیگری شهرک قاضی است.

هر واحد شهرک صنوف خرم آباد به ۱۰ نفر فروخته شد!

وی با اشاره به شهرک تعمیرگاهی خرم آباد که فاقد هر گونه زیرساخت لازم بوده عنوان کرد: متاسفانه تا کنون هیچ گونه اقدامی برای انتقال صنوف تعمیرگاهی به دلیل عدم وجود زیرساختها در این شهرک صورت نگرفته است.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه این شهرک بیش از ۱۵ سال بوده که رها شده و پیگیری خاصی برای تعیین تکلیف آن انجام نمی شود گفت: سرمایه گذار اصلی این شهرک در چند سال گذشته به دلیل سانحه هوایی جان خود را از دست داد و در ادامه فرد دیگری مسولیت این شهرک را بر عهده گرفت.

راشدی با بیان اینکه این فرد هر کدام از واحدهای این شهرک صنوف را به یک تا ۱۰ نفر به فروش رسانده است عنوان کرد: بعد از مدتی این فرد در قالب تفاهم نامه این شهرک را به شخص دیگری واگذار کرد و این در حالیست که هنوز اقدامی برای تعیین تکلیف این شهرک صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه لزوم تعیین تکلیف این شهرک صنوف را برای رئیس دادگستری لرستان، دادستان و بازرسی اعلام و مطرح کرده ایم افزود: هنوز متاسفانه در خصوص رفع مشکلات این شهرک از سوی سرمایه گذار آن آن پاسخی دریافت نکرده ایم.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه هنوز متولی اصلی این شهرک صنوف مشخص نیست که چه کسی است بیان داشت: به واقع باید گفت که این شهرک «فرزند ناخلف» شهرداری محسوب می شود.