اعتراض موسسه تصویرشهر به غصب نام جشنواره «گزارش یک نگرانی»

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره نخست جشنواره «گزارش یک نگرانی» سال ۹۳ در فرهنگسرای رسانه برگزار شد و شرکت آبفای استان تهران تنها به عنوان یکی از حامیان این رویداد حضور داشت. دوره دوم جشنواره نیز به نام موسسه تصویر شهر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شد و قرار است آذرماه ۱۳۹۵ در شهر تهران برگزار شود و این در حالی است که شرکت آبفا با نادیده گرفتن تمام حقوق فرهنگی موسسه و جشنواره و علی‌رغم تماس‌های مکرر، این نام را غصب کرده و برای آن مراسم اختتامیه هم برگزار کرده است.

سیدعلی احمدی مدیرعامل موسسه تصویر شهر در اعتراض به این اقدام در نامه ای آورده است:

«متاسفانه علی‌رغم تمامی پیگیری‌ها، تماس‌ها، نامه‌ها و حتی تذکرهای سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اختتامیه دومین جشنواره فیلم موبایلی با موضوع آب با نام غصبی «گزارش یک نگرانی» برگزار ‌شد. مسئولان محترم شرکت آبفای استان تهران در دوره نخست این جشنواره که در فرهنگسرای رسانه و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شد، تنها یکی از حامیان بودند و گویا شیرینی آن جشنواره در کارنامه مدیران محترم روابط عمومی این شرکت آنچنان فزاینده بوده که در دوره دوم ترجیح دادند که خارج از تمامی ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود عَلم را در دست بگیرند.

حقیقت این است که این حجم از نادیده گرفتن حقوق فرهنگی یک مجموعه و زیرپا گذاشتن قانون، توسط یک سازمان دولتی حیرت‌آور است و به جز عریض و طویل کردن کارنامه کاری دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد؛ چه آنکه اگر این اقدام موسوم به جشنواره قرار بود درست و منطقی برگزار شود، حداقل برگزاری اختتامیه آن چندین ماه عقب نمی‌افتاد!

به هر روی، مایلم که اعتراض شدید موسسه تصویر شهر را به شرکت آب و فاضلاب استان تهران و جناب آقای جواد رضویان دبیر محترم این اتفاق موسوم به جشنواره اعلام کرده و یادآور شوم که چگونه انتظار داریم رویدادی که خود در بستر بی‌قانونی و نادیده گرفتن حقوق دیگران برگزار شده است، نتیجه‌ای فرهنگی داشته باشد!؟

در نهایت، موسسه تصویر شهر به عنوان برگزارکننده قانونی دومین جشنواره فیلم‌های کوتاه موبایلی گزارش یک نگرانی اعلام می‌دارد که این جشنواره با موضوع «شهر پاک و نگرانی از رشد فزاینده زباله و پسماند» با اعلام فراخوان خود در روزهای آینده، از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۵ در تهران و با مجوز اداره کل امور جشنواره‌‍‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان امور سینمایی کشور (به شماره مجوز ۱۷۵۹۶۸/۱۵) برگزار خواهد شد.»

تصویر مجوز سازمان سینمایی کشور به موسسه تصویر شهر برای برگزاری دومین جشنواره فیلم‌های موبایلی گزارش یک نگرانی، ضمیمه شده است.