برای بازی با بارسلونا انگیزه زیادی داریم

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر تاسیسات دریایی به قطر برای حضور در مسابقات فوتسال جام باشگاههای جهان با بیان مطلب فوق گفت: ما امشب (چهارشنبه شب) عازم قطر خواهیم بود و فردا هم یک جلسه در سالن اصلی محل برگزاری مسابقات تمرین میکنیم. در این مسابقات مهدی مصطفایی را به خاطر مذاکره با سایر باشگاههای لیگ برتری در اختیار نداریم. مصطفایی فقط در جام باشگاههای آسیا به ما کمک میکند و سپس برای مسابقات لیگ برتر به یک تیم دیگر میرود.
وی افزود: همچنین ابوالفضل حسینی هم به خاطر مشکلات خروجی قادر به همراهی تاسیسات نیست. به همین خاطر با ۱۴ بازیکن عازم قطر خواهیم شد. حسین طیبی، محمدرضا سنگ سفیدی و مجید حاجی بنده هم که در هفتههای گذشته مصدوم بودند، چند روزی با ما تمرین کردهاند و مشکل چندانی برای حضور در قطر ندارند.
سرمربی تیم فوتسال تاسیسات درباره اولین مصاف تیمش با بارسلونای اسپانیا که جمعه شب (ساعت ۰:۱۵ بامداد شنبه به وقت تهران) برگزار میشود، گفت: ما هفت، هشت بازی بارسلونا را از طریق اینترنت مشاهده کردیم. آنها تیم بسیار قدرتمندی هستند و در کنار دیگر تیم اسپانیایی حاضر در قطر، ۹۹ درصد تیم ملی اسپانیا را تشکیل میدهند. قطعا ما کار سختی داریم چرا که چند بازیکن اصلی خود را از دست دادهایم و تغییراتی نسبت به سال گذشته داشتهایم.
شمسایی در خصوص اینکه به نظر میرسد برای جام باشگاههای جهان انگیزه زیادی ندارد، گفت: هیچ تیمی در هیچ تورنمنتی بدون انگیزه وارد نمیشود. ما هم برای این تورنمنت و بخصوص بازی با بارسا انگیزه زیادی داریم. هرچند پنج بازیکن اصلی خود را از دست دادهایم و بازی تدارکاتی مناسبی نداشته ایم ولی دنبال توجیه نیستیم و دنبال عملکرد خوب در این بازیها هستیم.
وی همچنین با اشاره به حضور کادر فنی تیم ملی به قطر برای ارزیابی عملکرد تیمهای اسپانیایی، گفت: روسیه، برزیل و اسپانیا در جام جهانی حضور دارند و بازیکنان اصلی تیمهای ملی این کشور قطعا در جام باشگاههای جهان حضور دارند. حضور مربیان تیم ملی در قطر قطعا در شناخت بیشتر این تیمها بخصوص اسپانیا کمک میکند. ما هم از این موضوع استقبال میکنیم.
سرمربی تاسیسات در پایان گفت: حضور مربیان تیم ملی در قطر خوب است. اگر کاری از دستمان بر بیاید برای کادر فنی تیم ملی انجام میدهیم و اگر هم آنها کاری از دستشان بر آمد باید به خاطر نام ایران برای ما انجام بدهند.
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