به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مواردی چون اجرای طرح کارآموزی در محیط واقعی را به عنوان یکی از برنامه های سال اقتصاد مقاومتی در استان مورد بحث و بررسی قرار داد.

لزوم مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار خاطر نشان شد: موضوع استاد و شاگردی به عنوان یکی از شیوه های قدیمی و اصیل در امر آموزش در ایران بوده و انتقال آموزه های حرفه ای و مهارتی از استادکار به شاگرد می تواند به عنوان یکی از راهکارهای سریع و بدون هزینه در موضوع آموزش های حرفه ای و شغلی مورد توجه قرار گیرد.

علی نواداد تصریح کرد: این امر توسط معاون رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرارداشته و به تبع آن توسط وزیر کشور ابلاغ گردیده و لازم است با همت همه دستگاه های همکار این طرح در سطح استان به اجرا درآید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر لزوم مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: به همین منظور لازم است در اسرع وقت جلسه ای با حضور مسئولان آموزش فنی و حرفه ای و دستگاه های وزارت در استان و اصناف و کسبه تشکیل شده و اجرای این طرح ابلاغ شود.

طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی قدم بزرگی در حل مشکل اشتغال جامعه جوان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با ارائه توضیحاتی در خصوص طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی اظهار داشت: یکی از خواسته های مهم استاندار آذربایجان شرقی از مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی است.

یعقوب نماینده خاطر نشان شد: در گذشته نیز به نام طرح استاد شاگردی اقداماتی در این خصوص صورت گرفته بود که با اصلاحاتی در طرح جدید بنام طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی اجرا می شود.

وی در ادامه گفت : با توجه به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های نمونه در خصوص اجرای برنامه های سال اقتصاد مقاومتی براساس منویات مقام معظم رهبری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت، این طرح می تواند در ایجاد و حفظ و ثبات فرصت های شغلی و احیای مشاغل کهن و انتقال سینه به سینه آن به نسل جدید کمک شایانی کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در پایان گفت: این اداره کل نیز در نظر دارد این طرح را بصورت نمونه در سطح کشور با همکاری دستگاه های اجرایی همکار بخصوص اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اجرا کند و امیدواریم با اجرای آن بتوان قدم بزرگی در حل مشکل اشتغال جامعه جوان برداشت.