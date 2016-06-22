زخم کهنه نظام سلامت نمایان شد/عدم پیشگیری از معلولیت ها در سلامت

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به مراسم تقدیر شهردار تهران از خانواده های دارای چند معلول اشاره کرد و گفت: شب گذشته همزمان با میلاد امام حسن (ع) قالیباف از خانواده های دارای چند معلول تهرانی تقدیر کرد.

وی با قدردانی از حضور شهردار تهران این اقدام وی را نشانه خرد مدیریت شهری برای توجه به مسائل پیش روی معلولان دانست و گفت: در این مراسم قالیباف قول داد تمام توان خود را برای خدمت به معلولان به کار گیرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان به صحبت های قالیباف اشاره کرد و اظهار داشت: وی در این مراسم عنوان کرد مسئولیت شهردار برای توجه به حقوق معلولان دو چندان شده و همراهی افراد آگاه در این زمینه در تمام فعالیت های شهری پیوست مربوط به معلولان ضمیمه خواهد شد.

محمودنژاد با اشاره به تقدیر خانواده های دارای ۵، ۶ و ۸ معلول گفت: متاسفانه این اقدام شهرداری زخم کهنه نظام سلامت در کشور را نمایان کرد و این موضوع که متاسفانه نظام سلامت کشور نتوانسته از معلولیت ها پیشگیری کند چرا که وقتی خانواده ای دارای چند معلول است یعنی نظام سلامت کاملا بی هدف گام برمی دارد.

به گفته وی متاسفانه جایگاه توانبخشی معلولان در طرح سلامت نادیده گرفته شده است و طرح سلامت که با هزینه های سرسام آور اجرا می شود هیچ جایگاهی برای خدمات و وسایل توانبخشی معلولان قائل نیست.

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان از وزیر بهداشت درخواست کرد تا مقوله پیشگیری و توانبخشی را جزو لاینفک پروسه درمان و در طرح تحول سلامت به طور جدی مورد توجه قرار دهد.