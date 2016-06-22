به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی وفا ظهر چهارشنبه در جمع خانوادههای شهدای استان اصفهان با اشاره به اینکه حفظ ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده تک تک اعضای جامعه است، اظهار داشت: در این راستا سهم بانوان چشمگیر بوده و با عفاف و حجاب خود میتوانند در تحقق اهداف مقدس انقلاب نقش آفرینی کنند.
وی با تاکید بر اینکه پیروی از رهبری و همچنین حفظ عفاف و حجاب در جامعه دو خواسته اصلی شهدای انقلاب و اسلام است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که امروزه برخی از جوامع اسلامی به صورت ناخواسته و نا آگاهانه طعمه دشمنان اسلام شده و با بدحجابی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دهن کجی مینند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در این راستا تاکنون با استفاده از خودروهای ویژه تذکرات لسانی به خاطیان در این زمینه ارائه شده است.
وی در ادامه به درگیری ایجاد شده بین خاطیان و ماموران امر به معروف و نهی از منکر در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این متهمان به دستگاه قضایی برای پیگیریهای قانونی معرفی شدهاند.
خسروی وفا ادامه داد: از این رو طرحی را در خصوص راهاندازی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم عفاف و حجاب ارائه کردهایم که بر مبنای آن با بی حجابی و کشف حجاب در خودروهای سطح شهر و جادهها برخورد خواهد شد.
وی در ادامه پلمپ تالارهای غیر مجاز و مقابله با پدیده زشت سگ گردانی را نیز از دیگر برنامههای در دستور کار دستگاه قضایی در سال ۹۵ اعلام کرد و ادامه داد: در این طرح سگها جمع آوری شده و در محلی تحت نظارت دامپزشکی استان نگهداری خواهند شد.
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