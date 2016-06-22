به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر چهارشنبه در کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان که با حضور اعضای کمیته مناسب سازی شهرستان همدان پیرامون بررسی مناسب سازی سطح شهر برگزار شد، گفت : مناسب سازی شهر برای تردد جانبازان، توانیابان، معلولان و سایرین از نظر اعضای شورا که به عنوان ناظرین و سیاست گذاران شهرداری هستند بسیار حائز اهمیت است.

مولوی با بیان اینکه شهرداری همدان در امر مناسب سازی اماکن و ساختمانهای خود، معابر، پارکها، فضاهای سبز و پروژه ها ضوابط و قوانین را راعایت کرده است، اضافه کرد: در این زمینه دستگاههای اجرایی، سازمانها و ارگانهای دیگر نیز وظایفی دارند که باید قوانین را در ساخت و ساز رعایت کنند اما متاسفانه نه تنها رعایت نمی کنند بلکه با ایجاد موانع و اقداماتی فعالیت شهرداری در این زمینه را مختل می کنند.

دستگاههای اجرایی در ساخت و ساز ساختمانها قوانین مناسب سازی را رعایت نمی کنند

وی اظهارداشت: دستگاههای اجرایی و ادارات در ساخت و ساز ساختمانها قوانین مناسب سازی را رعایت نمی کنند و گاهی با ایجاد مانع در مسیر مناسب سازی شده مثل رمپ ها، مسیر عبور روشندلان وغیره سبب اخلال در تردد جامعه هدف می شوند.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان با بیان اینکه طی سالهای گذشته از دور سوم شورا تاکنون انگیزه خوبی در شورا و شهرداری برای مناسب سازی محیط شهری برای تردد جانبازان، معلولین و توانیابان ایجاد شده است، افزود: طبق دستورالعمل مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان در بخش عمده ای از ساختمانها و اماکنی که متعلق به شهرداری همدان بوده مناسب سازی صورت گرفته است.

ابراهیم مولوی فعالیت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان در خصوص تهیه جزوات و ضوابط مناسب سازی محیط شهری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر بتوان مصوبات کمیته مناسب سازی را عملی کرد وضعیت شهر بهتر و مطلوبتر از شرایط کنونی می شود.

مولوی تاکید کرد: در زمینه مناسب سازی باید دستگاههای اجرایی، سازمانها و ارگانها را به انجام اقدامات عملی تر مکلف کرد چراکه امروزه در بحث تسهیل در تردد توانیابان، معلولین، جانبازان و روشندلان باید بتوان از موارد مورد لزوم از جمله عبور و مرور، گذرگاه های مناسب و پل های مکانیزه استفاده کرد.

۲۰ سازمان به جز شهرداری وظایف مناسب سازی محیط شهری را بر عهده دارند

وی با بیان اینکه حداقل ۲۰ سازمان و اداره به جز شهرداری وظایف مناسب سازی محیط شهری را برای تردد جانبازان و معلولان بر عهده دارند، افزود: تقسیم کار در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و تنها متولی امر شهرداری نیست و دیگر ارگانها نیز باید وارد شده و به وظایف خود عمل کنند.

مولوی همچنین از ایجاد سدمعبر توسط بعضی مغازه داران در پیاده روها انتقاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مسیر تردد روشندلان در شهر همدان با استانداردهای بین المللی اجرا شده اما متاسفانه بعضی از مغازه داران با ایجاد موانع در مسیر تردد برای این جامعه هدف مشکل ایجاد کرده اند.

وی فرهنگ سازی در زمینه مناسب سازی توسط شهروندان در امر ساخت و ساز را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: باید خیابان و پارکی به عنوان پایلوت کار مناسب سازی با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار اجرا شود و شهرداری مناطق نیز مناسب سازی خیابانهای ۶ گانه در رینگ مرکزی را اجرا کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: شهرداری نیز به عنوان متولی اجرای پروژه های شهری و ناظر دیگر پروژه ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه در بحث سازه ها معمولاً مشکلات زیادی وجود دارد گفت: باید در این زمینه کمیته ای برای رفع نقص تشکیل شود.

علی اکبر نظری با تاکید بر رعایت قوانین مناسب سازی سطح شهر برای تردد معلولین، توانیابان و جانبازان اظهار داشت: در بسیاری از ساخت و سازها مهندسین ناظر هم قوانین و ضوابط را رعایت نمی کنند.

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه انتظار می رود براساس برنامه های طولانی دولت توجه به جامعه معلولین و توانیابان رعایت شود، گفت: این قشر از جامعه شاید از لحاظ جسمی و حرکتی در زمینه هایی محرومیت داشته باشند اما در بسیاری از توانایی ها بسیار موفق بوده و هستند.

در شهر همدان توجهی به اختلاف سطح در معابر نشده است

حمیدرضا طبی مسرور با بیان اینکه در شهر همدان توجهی به اختلاف سطح در معابر نشده است، گفت: در این راستا اضافه سطح دو واحد با کاربری متفاوت در برخی خیابانها هنوز حل نشده است.

طبی مسرور استفاده از ظرفیت صدا و سیما در امر فرهنگ سازی مناسب سازی سطح شهر برای تردد جانبازان، معلولین و توانیابان را ضروری دانست و افزود: رعایت قوانین در فضاهای خصوصی با فرهنگ سازی اتفاق می افتد.

وی اضافه کرد: برای مناسب سازی سطح شهر برای معلولین، توانیابان و جانبازان تنها مبلمان شهری کافی نیست بلکه باید مبلمان مسکونی و اداره نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه نسبت به قوانین و مقررات در حوزه های مختلف در بین مردم آگاه سازی مناسبی صورت نمی گیرد گفت: افکار عمومی باید در جریان قوانین و مقررات و الزامات اجرای مناسب سازی معابر و محیط شهر قرار گیرند تا زمینه اجرای قانون فراهم شود.

علی رضایی ضمن اعلام آمادگی برای پرداختن به امر فرهنگ سازی در حوزه اجتماعی افزود: باید بخشهایی را که می توان برجسته سازی کرد به روشهای مختلف به افکار عمومی انتقال داد و از ظرفیت آموزشهای شهروندی استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با انتقاد از اینکه از سال ۸۳ تاکنون قانون حمایت از جامعه معلولین و توانیابان در ساخت و سازها به خوبی رعایت نشده است، گفت: می توان از جمله آنها به عدم رعایت ضوابط در ساختمانهای پزشکان یا دسترسی به رمپ در معابر اشاره کرد.

احداث شهرک پزشکان دغدغه معلولین و توانیابان را حل می کند

حجت الاسلام سید مجید موسوی به طرح احداث شهرک پزشکان و بررسی آن در مرکز مطالعات و پژوهش های شورا اشاره کرد و افزود: در صورت احداث این شهرک ضمن رعایت تمامی استانداردها دغدغه معلولین و توانیابان در این زمینه حل می شود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان گفت: طی بازدیدی که سال گذشته از پروژه های شهرداری صورت گرفت کار مناسب سازی ۱۰۰ درصد پروژه های انجام شده بود.

نرگس نوراله زاده اضافه کرد: علی رغم اینکه شهرداری در زمینه مناسب سازی به خوبی عمل کرده اما باز کافی نبوده و نباید تنها به این موارد بسنده کرد.

وی فرهنگ سازی درخصوص ساخت و سازهای اصولی را ضروری دانست و اضافه کرد: از دیدگاه مردم شهرداری در امر ساخت و ساز بسیار سخت گیر است اما باید دانست این سخت گیری ها به دلیل رعایت ضوابط و قوانینی است که منافع شهروندان و شهر درآن لحاظ شده است.

مسئول بهزیستی شهرستان همدان نیز توجه شورا و شهرداری همدان نسبت به مناسب سازی سطح شهر را قابل توجه دانست و گفت: بیش از ۱۰ درصد جمعیت شهرستان را معلولین و توانیابان تشکیل می دهند که نباید این جامعه نادیده گرفته شوند.

سیاوش رهبر به جانبازان و حادثه دیدگان حوادث رانندگی و بحران سالمندی کشور در سالهای آینده اشاره کرد و افزود: سن جمعیت ایران در سال ۱۴۲۵ به کهنسالی می رود و به نوعی بحران سالمندی جدی می شود لذا این قشر از جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طبق قانون مناسب سازی برای قشر معلول و توانیاب باید رعایت شود، گفت: همدان در سطح کشور در امر مناسب سازی سطح شهر مطرح بوده و جایگاه خوبی دارد اما باز باید در این زمینه بیشتر وارد شد.