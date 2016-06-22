غباری از غم بر قاب چشم هنر دوستان نشانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از مدیران مجموعه های مختلف فرهنگی هنری چهارشنبه دوم تیر ماه با انتشار پیام های جداگانه درگذشت زنده یاد مصطفی کمال پورتراب را تسلیت گفتند.

در متن پیام تسلیت مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان آمده است:

«خبر درگذشت چهره‌ ماندگار موسیقی این سرزمین، استاد مصطفی کمال پورتراب، هنرمندی که در راه تعالی هنر این کشور لحظات عمر خود را پشت سر گذاشت، غم‌انگیز است. درگذشت این هنرمند عزیز را به بازماندگان محترم او و نیز خانواده موسیقی کشور تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب دارم.»

علی اکبرصفی پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی نیز در پیام تسلیت خود آورده است:

«خبر در گذشت استاد مصطفی کمال پورتراب از هنرمندان موسیقی کشور، غباری از غم بر قاب چشم هنردوستان این سرزمین به ویژه دوستداران و شاگردان این هنرمند فقید نشاند. شاید دیگر استاد پورتراب در میان ما نباشد، اما تألیف های ارزشمند این هنرمند در حوزه موسیقی همواره زنده خواهد ماند. اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به جامعه هنری کشور، از خداوند متعال برای آن هنرمند فقید علو درجات وبرای خانواده و بازماندگان آن مرحوم؛ شکیبایی مسئلت دارم.»