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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر عنوان کرد:

کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ملایر

کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ملایر

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق از یک دستگاه خاور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سرهنگ شعبان ترک نیا گفت: در راستای مبارزه جدی با ورود هر گونه کالای قاچاق به شهرستان، ماموران مبارزه با قاچاق کالا ضمن کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به ملایر به یک دستگاه خاور مشکوک شدند و بلافاصله آن را متوقف و نسبت به بررسی مدارک و محموله آن اقدام کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد دو هزار و ۱۱۳ عدد ادکلن به همراه تعداد پنج هزار و ۱۴۸ عدد اسپری خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و بعد از  تشکیل پرونده، متهم تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 3692946

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