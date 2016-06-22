کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ شعبان ترک نیا گفت: در راستای مبارزه جدی با ورود هر گونه کالای قاچاق به شهرستان، ماموران مبارزه با قاچاق کالا ضمن کنترل محورهای مواصلاتی منتهی به ملایر به یک دستگاه خاور مشکوک شدند و بلافاصله آن را متوقف و نسبت به بررسی مدارک و محموله آن اقدام کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از این خودرو تعداد دو هزار و ۱۱۳ عدد ادکلن به همراه تعداد پنج هزار و ۱۴۸ عدد اسپری خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و بعد از تشکیل پرونده، متهم تحویل مراجع قضائی شد.