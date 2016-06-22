۳ هزار سبدغذایی بین خانواده های نیازمند کمیته امداد توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته امداد هرمزگان، علی الهیاری گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون ۳ هزار و ۷۸۹ سبد غذایی بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان توزیع شده است.

علی الهیاری افزود: رب گوجه، برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات و مرغ از اقلام این سبدغذایی است.

وی پیش بینی کرد تا پایان ماه رمضان بیش از ۲۱ هزار سبد غذایی بین خانواده های زیر پوشش کمیته امداد توزیع شود.

به گفته وی، ۵۷ هزار خانوار برابر با ۱۲۹ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هرمزگان هستند که هشت و نیم درصد از جمعیت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان را شامل می شوند.