به گزارش خبرگزاری مهر، محققین علوم جانوری با انجام آزمایش بر روی بزاق دهان آفتاب پرست ها متوجه شدند که چسبندگی آن همچون عسل است و با قرار گرفتن طعمه بر روی زبان دیگر راهی برای فرار آن وجود ندارد.

نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مایع چسبنده ای که در بزاق آفتاب پرست وجود دارد، ۴۰۰ برابر از چسبندگی بزاق دهان انسان قوی تر عمل می کند.

در واقع چسبندگی بزاق دهان آفتاب پرست به اندازه ای است که به هنگام شکار یک طعمه، بتواند تا یک سوم وزن آن را بوسیله مایع چسبنده دهان خود نگه دارد.

آفتاب پرست ها بر خلاف سایر خزندگان به هنگام شکار، طعمه خود را تعقیب می کنند و در نزدیکی آن می نشینند و با زبان مرگبار خود، طعمه را می بلعند.

علاوه بر ویژگی چسبندگی که در زبان آفتاب پرست ها وجود دارد، این خزنده می تواند زبان خود را به اندازه دو برابر طول بدنش امتداد دهد.