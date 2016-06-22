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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

معامله بزرگ در صنعت بازی‌های ویدئویی؛

غول ارتباطی چین، سازنده بازی «جنگ قبایل» را خرید

غول ارتباطی چین، سازنده بازی «جنگ قبایل» را خرید

شرکت تنسنت (Tencent) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حوزه‌ی ارتباطی و فناوری کشور چین به‌حساب می‌آید و تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در حوزه بازی‌های ویدئویی انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، استودیوی بازی‌سازی «سوپرسل»، شرکتی فنلاندی است که با عرضه بازی «جنگ قبایل» (Clash of Clans) موفقیتی جهانی کسب کرد و امروزه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین استودیوهای بازی‌سازی دنیا شناخته می‌شود.

شرکت تنسنت براساس این معامله حدود ۸۴.۳ درصد از سهام استودیو سوپرسل را خریداری خواهد کرد که ۷۲.۲ درصد از این سهام متعلق به شرکت ژاپنی Softbank بوده است. ارزش مادی این معامله به ۸.۶ میلیارد دلار می‌رسد که در تاریخ صنعت بازی‌های ویدئویی بی‌سابقه است.

شرکت سوپرسل با تنها ۱۸۰ کارمند، سال گذشته میلادی سودی معادل ۸۸۰ میلیون یورو و فروشی معادل ۲.۱ میلیارد یورو کسب کرده بود که این شرکت را در بین پردرآمدترین شرکت‌های کشور فنلاند قرار داده است.

کد مطلب 3692979

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