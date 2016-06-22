مدیرعامل برق شیراز دو سال از فعالیت در فوتبال محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم برق شیراز به خاطر درگیری نیمکت این تیم با تیم مقابل در مسابقات لیگ دسته سه به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

همچنین هادی شیروانی مدیر عامل باشگاه برق شیراز به دلیل فحاشی، اهانت، رفتار زننده، متشنج مردن جو استادیوم و اقدام به تهدید عوامل اجرایی با سلاح سرد و درگیری با نیروهای ناجا، به مدت دو سال از تمامی فعالیت های مربوط به فوتبال و ورود به استادیوم های ورزشی محروم است و باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.(این رای قابل تجدید نظر است)