ارائه ۱۲۸ هزار ساعت آموزش فنی به روستائیان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، داوود ناصری امید اظهار داشت: در سه ماهه اول سالجاری ۱۲۸هزار و ۵۵۰ نفر ساعت آموزش های فنی و مهارتی در قالب ۶۴۰ نفر دوره توسط مراکز آموزش ثابت و سیار به روستاییان استان ارائه شد.

وی افزود: این آموزش ها با هدف افزایش تولید، بهبود معیشت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستانشین به شهرها صورت می گیرد.

ناصری امید گفت: توسعه روستاها و کمک به بهبود شرایط زندگی در روستاها همیشه در سال های گذشته توسط مسئولان و متولیان امر پیگیری شده است که رشد شاخص های زندگی در روستاها می تواند با رشد آموزش‌ها، امکانات زندگی و توسعه امکانات میسر شود.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا ارایه آموزش‌های مهارتی به روستاییان می تواند در توانمندسازی ساکنان روستاها نقش موثری داشته باشد به ‌گونه ای که روستاییان با فراگیری آموزش‌های مهارتی بتوانند در حرفه و زندگی خود موفق تر باشند.

ناصری امید با بیان این مطلب که فنی ‌و حرفه‌ای بنا به رسالت خود عهده دار ارایه آموزش‌های مهارتی به همه گروه ها و روستاییان است، گفت: توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر و مناطق محروم با رویکرد اشتغال پایدار، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب، تحول سنجش و ارزشیابی مهارت، برگزاری آزمونهای الکترونیکی، تحقق شعار هر روستا یک مزیت و یک مهارت با متناسب سازی آموزش با نیازسنجی انجام شده است.