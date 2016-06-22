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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خبر داد:

ارائه ۱۲۸ هزار ساعت آموزش فنی به روستائیان کرمانشاه

ارائه ۱۲۸ هزار ساعت آموزش فنی به روستائیان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از ارائه بیش از ۱۲۸ هزار ساعت آموزش فنی به روستائیان استان در سه ماهه اول امسال خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، داوود ناصری امید اظهار داشت: در سه ماهه اول سالجاری ۱۲۸هزار و ۵۵۰ نفر ساعت آموزش های فنی و مهارتی در قالب ۶۴۰ نفر دوره توسط مراکز آموزش ثابت و سیار به روستاییان استان ارائه شد.

وی افزود: این آموزش ها با هدف افزایش تولید، بهبود معیشت در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستانشین به شهرها صورت می گیرد.

ناصری امید گفت: توسعه روستاها و کمک به بهبود شرایط زندگی در روستاها همیشه در سال های گذشته توسط مسئولان و متولیان امر پیگیری شده است که رشد شاخص های زندگی در روستاها می تواند با رشد آموزش‌ها، امکانات زندگی و توسعه امکانات میسر شود.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا ارایه آموزش‌های مهارتی به روستاییان می تواند در توانمندسازی ساکنان روستاها نقش موثری داشته باشد به ‌گونه ای که روستاییان با فراگیری آموزش‌های مهارتی بتوانند در حرفه و زندگی خود موفق تر باشند.

ناصری امید با بیان این مطلب که فنی ‌و حرفه‌ای بنا به رسالت خود عهده دار ارایه آموزش‌های مهارتی به همه گروه ها و روستاییان است، گفت: توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر و مناطق محروم با رویکرد اشتغال پایدار، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر و در معرض آسیب، تحول سنجش و ارزشیابی مهارت، برگزاری آزمونهای الکترونیکی، تحقق شعار هر روستا یک مزیت و یک مهارت با متناسب سازی آموزش با نیازسنجی انجام شده است.

کد مطلب 3692988

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