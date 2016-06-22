به گزارش خبرگزاری مهر، نمايش «هیپولیت» به کارگردانی فرزاد امینی دهمین کار گروه تئاتر «پرومته» است که از ۹ تا ۱۸ تیر‌ماه، ساعت ۲۱ در تالار حافظ اجرا می شود.

بازيگران اين نمايش بهرام عباسی فرد، الناز اسماعیل زادگان، محمدرضا فرزام، ساناز پوردشتی، مجید جور، سرور خسروانی و سروش حائری هستند.

ساير عوامل اين نمايش عبارتند از طراح لباس: پارمیس امینی، طراح صحنه: بهناز علی آبادی، گریم: آیدا فرشادی، طراح پوستر و بروشور: حامد حکیمی، موسیقی قطعاتی از: کارمینا بورانا اثر کارل اُرف، رکوئیم جوزپه وردی، رکوئیم آلفرد شنیتکه، ساخت ویدئو: فرزاد امینی، دراماتورژی، بازنویسی دیالوگ، کورئو گرافی: فرزاد امینی.

نمایش های پیشین فرزاد امینی در مقام کارگردان تئاتر عبارتند از «پروا» (آبان ۱۳۸۵ تالار مولوی)، «منشاء همه نابود کنندهایت یک چیز بیشتر نیست» (اردیبهشت ۱۳۸۶، جشنواره تئاتر دانشگاهی)، «حکایت حیات سه‌ سگ و خیابان و شب» (اردیبهشت ۱۳۸۷، جشنواره تئاتر دانشگاهی)، «مکبث» (۱۳۸۹ جشنواره تئاتر دانشگاهی و فرهنگسرای بهمن شهریور۱۳۹۰)، «من از سگ بودنم چیزهای جدیدی فهمیده بودم» (مرداد ۱۳۹۲ خانه هنرمندان، سالن استاد انتظامی)، «آه شهلا این گاوی که جلوم داره راه میره ...» (دی ۱۳۹۳ نمایشخانه استاد انتظامی)، «عشق سال های وبا» (تیرماه ۱۳۹۴ سالن استاد سمندریان).