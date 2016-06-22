به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه توسعه اشتغال استان گلستان، اظهار کرد: این کارگروه قرار نیست برای کسی شغلی ایجاد کند بلکه سیاستها و خطمشیهای عمومی درزمینهٔ ایجاد اشتغال را تعیین میکند.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که دادهها قابلاعتماد نباشد، نمیتوان خروجی خوبی برای آن متصور بود، افزود: برای مشخص شدن برنامهها و سیاستهایی که منجر به ایجاد شغل شود نیازمند دادههای قابلاعتماد، دقیق و قابل استناد هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان اشتغال را جزو اقتصاد کلان و از دغدغههای همیشگی دولتها دانست و ادامه داد: دولت تدبیر و امید نیز توجه ویژهای به این مقوله داشته و موفق شده تورم افسارگسیخته و ناپایدار که تا ۴۰ درصد هم رسیده بود را کنترل کند و بهزودی آن را تکرقمی خواهد کرد.
وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان، خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در استان طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ از ۱۲.۴ درصد به ۱۱.۸ درصد رسیده است که امیدواریم با نگاه ویژهای که دولت به بخشهای مختلف دارد و با ایجاد سه هزار و ۵۰۰ شغل تا پایان سال، نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
ربیعی تصریح کرد: افق نگاه کارگروه اشتغال در استان کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۱ درصد تا پایان سال است که این امر نیاز به عزمی جدی دارد.
وی متذکر شد: همه به فکر ایجاد اشتغال هستیم اما باید مزیتهای استان در اولویت قرارگرفته و به برنامههایی که منجر به شغل پایدار و تحرک اقتصادی در استان میشود، بیشازپیش توجه کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تأکید کرد: باید جلسات کارشناسی برای تعیین چشماندازهای اشتغال پایدار در استان تشکیل شود و نباید در جلسات کارگروه اشتغال تنها به ارائه اطلاعات و آمار بپردازیم.
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