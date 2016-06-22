به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاضی عسگر در جلسه کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین کشور ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، آرزوی برخورداری از برکات این ماه و تشکر از اعضای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین جهت حضور در جلسات این کمیته، اظهار کرد: امسال شاهد هماهنگی های بیشتری نسبت به گذشته هستیم. سال گذشته همگان دیدند که خدا چه نعمتی به ما داد و مراسم اربعین با چه شکوهی برگزار شد.

وی گفت:‌هر چه جلوتر می رویم این رویداد عظیم گسترده‌تر و تبدیل به یک اجتماع بزرگ بشری می‌شود؛ اجتماعی که در آن شیعه و سنی از اروپا و مناطق دیگر نیز در آن شرکت می‌کنند و روز به روز در حال توسعه است.

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت گفت:‌ عنایتی که مقام معظم رهبری به موضوع اربعین داشته و دارند و اینکه الان هم حساسیت موضوع بیشتر شده می طلبد که تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد. تقسیم کار در وزارت کشور شاکله کار را مشخص کرده و بخش اعزام به عهده سازمان حج و زیارت گذاشته شده است.

وی ادامه داد: مسئولیت کمیته فرهنگی به عهده جناب آقای احمدی گذاشته که به خوبی از عهده این مسئولیت بر آمده‌اند و من مرتبا شاهد تلاش های ایشان بوده ام.

قاضی عسگر گفت: ما در قضیه حج و اربعین هیچ وقت دنبال این نبوده ایم که بگویم ما کار را انجام داده ایم بلکه این کار یک وظیفه دینی است و تلاش ما این است که بگوییم نظام و مردم این کار را انجام دادند. تلا ش ما این است که اخلاص در این کار محفوظ بماند و بتوانیم دستاوردهایش را بیشتر کنیم.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده نشدن تصاویر ایشان در مراسم اربعین گفت: نگاه ایشان یک نگاه فرا ملی و فرا مذهبی بود. این کار انجام شد و شاهد برکات و ثمرات آن نیز بودیم. هم‌چنین ایشان فرمودند که کار اربعین دولتی نشود و حتی المقدور مردمی باشد که الحمد الله این کار نیز تا حد زیادی انجام شده است.