۶ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی به جمع رسانه های کرمان اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، حیدر افشاری پور اظهار کرد: از این تعداد سه نشریه به نام های صبحدم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد سلیمانی ساردو، آفاق ورزشی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فرشاد پگاه؛ پزشک مردم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عباس صفا، که با ترتیب انتشار هفته نامه تا دو هفته نامه و در گستره منطقه ای و استانی منتشر خواهند شد.

وی ادامه داد: در خرداد ماه سه پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی به نام های مهندسان ایران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی اسماء سالاری مقدم کنار صندل به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی اقتداری و نمره بیست به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محبوبه مهدی زاده گوکی نیز مجوز لازم را از هیات نظارت بر مطبوعات اخذ کردند.