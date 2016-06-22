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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

رئیس مطبوعات و امور آگهی های فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:

۶ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی به جمع رسانه های کرمان اضافه شدند

۶ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی به جمع رسانه های کرمان اضافه شدند

کرمان - رئیس مطبوعات و امور آگهی های فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز شش نشریه و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی در استان کرمان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، حیدر افشاری پور اظهار کرد:  از این تعداد سه نشریه به نام های صبحدم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد سلیمانی ساردو، آفاق ورزشی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی فرشاد پگاه؛ پزشک مردم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عباس صفا، که با ترتیب انتشار هفته نامه تا دو هفته نامه و در گستره منطقه ای و استانی منتشر خواهند شد.

وی ادامه داد: در خرداد ماه سه پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی به نام های مهندسان ایران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی اسماء سالاری مقدم کنار صندل به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مهدی اقتداری و نمره بیست به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محبوبه مهدی زاده گوکی نیز مجوز لازم را از هیات نظارت بر مطبوعات اخذ کردند.

کد مطلب 3693006

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