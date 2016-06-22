نخستین کتابخانه تخصصی ادیان نوظهور در سمنان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام غلامرضا زاهدی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی، در محل مجتمع فرهنگی ولایت سمنان، ضمن اشاره به راه اندازی نخستین کتابخانه تخصصی ادیان و فرق نوظهور در این شهر، استفاده از این کتابخانه را برای عموم آزاد دانست و عنوان کرد: این کتابخانه تخصصی با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم راه اندازی خواهد شد.

وی احیاء و اشاعه اسلام میان مردم و بخصوص جوانان، دفاع از اصول اسلام وشناخت توطئه های دشمنان را از جمله وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و افزود: طرح حمایت از جمعیت بانوان فرهیخته نیز در این اداره برگزار می شود.

برگزاری ۱۲۰ گفتمان دینی در سمنان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری ۱۲۰ گفتمان دینی طی سه ماهه نخست سال جاری در این شهرستان خبرداد وگفت: دراین مدت ۱۰۶ گفتمان ویژه دانش آموزان، شش گفتمان در مقطع حوزوی و هشت گفتمان هم در دانشگاه ها برگزار شده است.

زاهدی برگزاری گفتمان های دینی را گام موثری در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان دانست و ادامه داد: گفتمان های دینی با موضوعات آسیب های اجتماعی، عفاف و حجاب، دین و زندگی، مهارت های زندگی و نحله های انحرافی طی سالجاری تداوم خواهند داشت.

وی با بیان اینکه گفتمان دینی از برنامه‌های بسیار خوب و سازنده سازمان تبلیغات اسلامی است که نتایج اثر بخش آن در جامعه مخصوصا بین جوانان کاملا مشهود است، اضافه کرد: احیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسلام در میان مردم به‌ویژه نسل جوان یکی از اهداف این طرح است.

به گفته زاهدی گفتمان های دینی به دو صورت کارگاهی و عمومی برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب حوزوی برگزار می‌شود.

فعالیت ۱۷۹ هیئت مذهبی در شهرستان سمنان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان در بخش دیگر سخنان خود به فعالیت های دیگر این نهاد اشاره داشت و ادامه داد: درحال حاضر ۱۷۹ هیئت مذهبی شامل ۱۰۸ هیئت مختص برادران، ۳۴ هیئت ویژه خواهران و ۳۷ هیئت نیز برای دانش آموزان در سطح شهرستان فعالیت دارند.

زاهدی با اشاره به ثبت شدن هشت هیئت مذهبی طی سال گذشته در سمنان اظهارداشت: سازمان تبلیغات تنها دستگاه مسئول نظارت بر هیئت های مذهبی و عزاداری ها در سطح کشور است.

وی مسئولیت اعزام روحانی و مبلغ به مناطق روستایی، مساجد، ادارات، مدارس را از وظایف این سازمان برشمرد و افزود: چاپ و نشر قرآن کریم، تاسیس مراکز هنری و مذهبی، تجهیز کتابخانه های مساجد، پیشنهاد سیاست های کلان سازمان تبلیغات اسلامی به رهبری، انجام مطالعه و نیازهای کاربردی جامعه دینی، فراهم کردن شرایط و زمینه های مناسب برای گروه های تاثیر گذار و ... نیز از دیگر رسالت های این نهاد انقلابی است.

برای ۱۵۰ مبلغ بانو تشکیل پرونده شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ تشکل ویژه بانوان در امور مذهبی فعالیت داشته و جلسات آنان به‌صورت منظم هفتگی یا ماهانه برگزار می‌شود.

زاهدی افزود: چهار موسسه قرآنی، دو خانه قرآنی شهری و یک خانه قرآن روستایی ویژه بانوان در شهرستان سمنان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه حضور بانوان در فعالیت‌های مذهبی در شهرستان سمنان بسیار ویژه و نمونه است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ساماندهی مبلغان خواهر برای بیش از ۱۵۰ مبلغ بانو در سمنان پرونده تشکیل شده است.

زاهدی همچنین گفت: در اجرای طرح ساماندهی مبلغان برای ۱۰۰ مبلغ بانوی حوزوی و نیز ۵۰ مبلغ زن سنتی تشکیل پرونده شده است.

اقامه نماز جماعت توسط ۱۷۲ روحانی در سمنان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به اینکه ۱۷۲ روحانی در سطح شهرستان به امر اقامه نماز جماعت مشغولند، تصریح کرد: ۵۵ روحانی در ادارات، ۵۲ نفر در مساجد و ۶۵ امام جماعت نیز در سطح مدارس فعالیت می کنند.

زاهدی از راه اندازی چهار خانه قرآنی طی سال گذشته در سمنان خبرداد و افزود: پنج موسسه فعال قرآنی و هفت خانه قرآنی در سطح شهرستان در زمینه روخوانی، روانخوانی، تفسیر و ... فعالیت می کنند.

وی با اشاره به سامانه های سجام، طوبی و پورتال مساجد، بیان کرد: تمام مبلغانی که تحصیلاتی بالاتر از پایه ششم حوزوی دارند برای اعزام به مناطق باید در سامانه سجام ثبت نام کنند که در این راستا کدی به آنها اختصاص داده می شود تا با آن بتوانند خود را در منطقه مورد نظر معرفی کنند.

۴۸۳ مداح در شهرستان سمنان شناسایی شدند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به اینکه آموزش و سطح بندی مداحان در سامانه طوبی صورت می گیرد، گفت: ۴۸۳ مداح در شهرستان شناسایی شدند که با ثبت نام در این سامانه سطح بندی می شوند.

زاهدی همچنین با اشاره به این موضوع که شناسایی مساجد با سامانه پورتال مساجد امکان پذیر است، افزود: تاکنون ۷۳ مسجد و ۳۰ حسینه در شهرستان سمنان در این سامانه ثبت نام کرده اند.

وی شناسایی ۸۰دانش آموز نخبه بالای ۱۸ سال و ساماندهی آنها در سامانه پاتوق فرهنگی را از دیگر فعالیت های این اداره عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته ۱۱برنامه در زمینه های مختلف برای این دانش آموزان برگزار شد.