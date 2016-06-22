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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۷

تسویه بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سلامت در آینده نزدیک

تسویه بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سلامت در آینده نزدیک

کنترل هزینه‌ها در سال ۹۵ دستور ویژه‌ای است که از سوی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت صادر شده و در اولویت کاری ما قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عباس پاشا از پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد با این سازمان در آینده بسیار نزدیک و به دنبال نهایی شدن یک راهکار پیشنهادی ویژه در دولت خبر داد.

وی در توضیح آخرین اقدامات انجام شده برای تسویه مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: اوایل سال جاری دولت برای خروج سازمان بیمه سلامت از بحران منابع، دستوری صادر کرد.

این مسئول افزود: در همین راستا تاکنون چندین جلسه تخصصی با حضور مدیران ارشد بیمه‌ای و با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده و پیشنهادات خوبی از آن استخراج شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ضمن اعلام این خبر که با نهایی شدن پیشنهاد ویژه مطرح شده در آینده بسیار نزدیک کلیه مطالبات مراکز طرف قرارداد چه خصوصی و چه دولتی را به تدریج پرداخت می‌کنیم، گفت: به علت نهایی نشدن این پیشنهاد هنوز امکان ارائه توضیحات بیشتر وجود ندارد اما قطعا طی هفته‌های اخیر مصوب و اجرایی خواهد شد.

پاشا به علل تاخیر در تسویه مطالبات مراکز درمانی نیز اشاره کرد و افزود: عدم پیش‌بینی دقیق بار مالی ناشی از  افزایش ضرایب کتاب ارزش نسبی خدمات، افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌های درمان در سال ۹۴، عدم تامین منابع مالی طرح بیمه سلامت همگانی و  عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای تفاهم نامه با وزرت بهداشت از سوی این وزارتخانه از جمله علل بروز مشکلات اخیر شده است.

وی ادامه داد: کنترل هزینه‌ها در سال ۹۵ دستور ویژه‌ای است که از سوی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت صادر شده و در اولویت کاری ما قرار دارد.

کد مطلب 3693026
مهناز قربانی مقانکی

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