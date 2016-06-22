تسویه بدهی مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه سلامت در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عباس پاشا از پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد با این سازمان در آینده بسیار نزدیک و به دنبال نهایی شدن یک راهکار پیشنهادی ویژه در دولت خبر داد.

وی در توضیح آخرین اقدامات انجام شده برای تسویه مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: اوایل سال جاری دولت برای خروج سازمان بیمه سلامت از بحران منابع، دستوری صادر کرد.

این مسئول افزود: در همین راستا تاکنون چندین جلسه تخصصی با حضور مدیران ارشد بیمه‌ای و با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده و پیشنهادات خوبی از آن استخراج شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ضمن اعلام این خبر که با نهایی شدن پیشنهاد ویژه مطرح شده در آینده بسیار نزدیک کلیه مطالبات مراکز طرف قرارداد چه خصوصی و چه دولتی را به تدریج پرداخت می‌کنیم، گفت: به علت نهایی نشدن این پیشنهاد هنوز امکان ارائه توضیحات بیشتر وجود ندارد اما قطعا طی هفته‌های اخیر مصوب و اجرایی خواهد شد.

پاشا به علل تاخیر در تسویه مطالبات مراکز درمانی نیز اشاره کرد و افزود: عدم پیش‌بینی دقیق بار مالی ناشی از افزایش ضرایب کتاب ارزش نسبی خدمات، افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌های درمان در سال ۹۴، عدم تامین منابع مالی طرح بیمه سلامت همگانی و عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای تفاهم نامه با وزرت بهداشت از سوی این وزارتخانه از جمله علل بروز مشکلات اخیر شده است.

وی ادامه داد: کنترل هزینه‌ها در سال ۹۵ دستور ویژه‌ای است که از سوی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت صادر شده و در اولویت کاری ما قرار دارد.