فرسودگی شبکه توزیع ازمشکلات مهم آب وفاضلاب کهگیلویه وبویراحمداست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی‌نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه یاسوج افزود: فرسودگی شبکه های توزیع آب هدرروی آب را به دنبال داشته و کیفیت آب مصرفی را نیز کاهش می دهد.

وی بیان کرد: تعدد انشعابات غیرمجاز آب در استان نیز یکی از مشکلات شرکت آب در استان است.

لدنی نژاد با بیان اینکه جمع آوری انشعابات غیرمجاز از برنامه های این سازمان است، گفت: این شرکت در راستای جمع آوری انشعابات غیر مجاز در سراسر استان تلاش می کند.

وی تصریح کرد: فرهنگسازی می تواند نقش مهمی در کاهش نصب این انشعابات در استان داشته باشد.

لدنی نژاد افزود: با توجه به کاهش بارندگیها در سال جاری در استان مصرف بهینه آب ضرورتی فراوان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی ها و کاهش سطح آبهای زیر زمینی را دلایل کمبود آب در استان عنوان کرد.

وی افزود: آب مایه حیات بشر و سیاره زمین است و مصرف نادرست این نعمت خدادادی، عواقب جبران ناپذیری با خود به همراه دارد.