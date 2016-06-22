خلاقیت و ابداع در طرح های شهرداری قزوین قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبيبی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح های عمرانی شهرداری قزوین گفت: شهرداری قزوين با يک برنامه اصولی و اتحاد و همدلی، اجرای پروژههای عمرانی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را دنبال می کند که این کار ستودنی است.
حبيبی با قدردانی از عملکرد خوب مديريت شهری قزوين در ارائه خدمات به شهروندان تصریح کرد: شهرداری قزوين با فعالیتهای خوبی که انجام داده بسیار چابک و فعال عمل کرده و اتحاد و همدلی شهرداری با اعضاء شورا مثال زدنی است.
معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: سرعت عمل بالا و کيفيت خوب اجرای پروژهها از ويژگیهای دیگر طرح های شهرداری قزوين است و خوشبختانه هر روز شاهد اجرای پروژههای جديد با ايدههای نو در ابعاد مختلف هستیم که رضایت مردم را جلب کرده است.
حبیبی گفت: توزيع عادلانه پروژههای عمرانی در نقاط مختلف شهر موجب شده شاهد توسعه متوزان شهری باشیم و فاصله جنوب و شمال شهر در حال کم شدن است و این روند باید تداوم یابد.
وی بیان کرد: آينده نگری شهرداری قزوين در اجرای پروژههای شهری قابل تقدير است و اميدواريم اين روند ارائه خدمات به شهروندان ادامه داشته باشد.
حبیبی تصریح کرد: موفقیت در مدیریت شهری نیازمند همکاری همه جانبه و مشارکت جدی است که خوشبختانه این رویکرد در شهردار و اعضا شورا دیده می شود.
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