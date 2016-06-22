برخورد قاطعانه ناجا با هنجارشکنان بر طبق قانون

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این دیدار با اشاره به اینکه ناجا برای حفظ امنیت و آسایش مردم با اقتدار با هنجارشكنان برخورد می كند افزود: نیروی انتظامی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری اولویت های خود را مشخص می كند.

وی افزود: در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با مقام معظم رهبری، ایشان رضایت خود را از فعالیت ها و برنامه های این نیرو اعلام فرمودند و این بزرگ ترین سرمایه برای ناجا است.

فرمانده ناجا تاکید کرد: نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری ها و كسانی كه خلاف قانون حركت می كنند در چارچوب قانون قاطعانه عمل می كند.

وی ادامه داد: برای حفظ امنیت، آرامش و پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظام در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم.

درخشش نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت

حجت الاسلام محمد علی نكو نام نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار اظهار داشت: حضور نیروی انتظامی در صحنه های مختلف موجب دل گرمی مردم و آسایش و آرامش جامعه است.

وی افزود: آرامش حاكم در سطح جامعه نشان دهنده حضور و همراهی نیروی انتظامی با اقشار مختلف جامعه است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: نیروی انتظامی برای برقراری نظم، امنیت، آسایش و آرامش مردم خوش درخشیده و خدمات ارزنده ای به شهروندان ارائه كرده است.