طراحی روز قدس نشانه تاکید نظام اسلامی بر دفاع از مظلومان است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومن زاده در جلسه هماهنگی شب های قدر و راهپیمایی روزجهانی قدس که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: مراسم شب های قدر در مساجد و هیئت های مذهبی شهرستان فومن با شکوه هرچه تمام تر برگزار می شود.

وی بر همکاری ادارات و دستگاه های اجرایی و متولیان امر در جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم شب های قدر تأکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات شهرستان تدابیر لازم برای افزایش مشارکت های مردمی به ویژه نسل جوانان و بهره مندی از فیوضات این شب ها را فراهم کنند.

ضرورت برجسته سازی رویکرد امام در طراحی روزجهانی قدس

فرماندار فومن با اشاره به درپیش بودن راهپیمایی روز جهانی قدس، وحدت مسلمانان برای دفاع از اسلام در مقابل دسیسه های استکبار جهانی را از اهداف برگزاری این راهپیمایی عنوان کرد.

وی روز قدس را روز اسلام و دفاع از مظلوم دانست و گفت: برجسته سازی ابتکار و رویکرد امام خمینی (ره) در طراحی روزجهانی قدس از مهمترین راهبردهای کلان جهان اسلام است.

فرماندار فومن ادامه داد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با نامگذاری روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران اعلام کردند.

مومن زاده به برگزاری هرچه باشکوهتر این راهپیمایی همانند سال های گذشته در شهرستان فومن اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر راهپیمایی شهرستان از مسجد بالا محله (مصلا) آغاز و بعد از طی مسیری برای اقامه نماز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به این مسجد ختم می شود.

به گفته این مسئول سخنران مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس شهرستان فومن حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی است.

وی در ادامه از دستگاه های امنیتی شهرستان خواست تا امنیت مسیر راهپیمایی را تأمین کرده و سایر دستگاه ها نیز با دبیر ستاد برگزاری این مراسم همکاری لازم را انجام دهند.