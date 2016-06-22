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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

اهدا کتابخانه فریدون مشیری به کتابخانه مرکز دایره المعارف اسلامی

اهدا کتابخانه فریدون مشیری به کتابخانه مرکز دایره المعارف اسلامی

کتابخانۀ اختصاصی فریدون مشیری به کتابخانۀ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی اهداء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی اعلام کرد: در خرداد ماه ۱۳۹۵ شمسی از جانب فرزندان شاعر پرآوازه فریدون مشیری، کتابخانۀ شخصی آن روانشاد به مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) اهداء شد.

به گفته وی، این مجموعۀ ارزشمند شامل کتاب‌ها و مجله‌های چاپی است و کتابخانۀ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی از فرزندان آن روانشاد سپاسگزار است که به یاد پدر بزرگوار خود چنین بخشش بزرگی را برای اعتلای فرهنگ ایران پیشنهاد همت خود قرار دادند و از درگاه خداوند متعال برای آن استاد لطف و مرحمت مسألت دارد.

کد مطلب 3693054

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