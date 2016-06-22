دروازه بان تیم ملی هندبال به تیم باشگاهی گزتپه ترکیه پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن باباصفری به عنوان چهارمین لژیونر هندبال کشورمان قرارداد خود را برای حضور در فصل جدید تیم های باشگاهی اروپا قطعی کرد.

دروازه بان ۲۹ ساله ملی پوش کشورمان رسما به مدت یک سال با تیم گزتپه ترکیه قرارداد همکاری امضا کرد. این تیم ترکیه ای در لیگ سال ۲۰۱۵ ترکیه نایب قهرمان و در جام حذفی باشگاه های ترکیه قهرمان شد. این تیم برای حضور در مسابقات باشگاه های اروپا اعلام آمادگی کرده است.

پیش از این علیرضا موسوی و برادران استکی نیز قراردادهای خود را با تیم های باشگاهی اروپا قطعی کرده اند و باباصفری چهارمین هندبالیست ایرانی است که در فصل جدید رقابتهای باشگاهی برای یک تیم خارجی مسابقه می دهد.