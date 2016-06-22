عدم وجود دفتر طلاق در شهرضا زمینه ساز بروز معضلات اجتماعی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گلابی بعدازظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شهرستان شهرضا اظهار کرد: عدم وجود یک بانک اطلاعاتی دقیق و کارشناسانه در خصوص وضعیت طلاق در شهرضا زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در این راستا را سلب کرده و تداوم این روند زمینه ساز بروز و ظهور معضلات دیگر را فراهم می کند.

وی افزود: تبدیل امر ازدواج در جامعه به یک موضوع و بسته اقتصادی شایسته نیست و در برخی موارد با مصادیق کسب منافع مالی به این حوزه از سوی برخی افراد مواجه می شویم که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی اصولی است.

فرماندار شهرضا با بیان اینکه در جریان بروز طلاق در سطح خانواده ها فرزندان بیش ترین آسیب ممکن را متحمل می شوند، عنوان کرد: به هرحال آینده زندگی افراد در یک مقطع خاص از دوران کودکی و نوجوانی به شکل عمده شکل می گیرد و کم توجهی به اهمیت این موضوع مشکلات زیادی را برای افراد و جامعه به همراه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ترویج بسته های آموزشی مناسب و هدفمند در بین اقشار مختلف مردم در شهرضا با رویکرد تغییر نگرش به اصل ازدواج گفت: به هر حال باید به این امر مهم توجه داشته باشیم که عدم وجود ابزارها و فضاهای مناسب به منظور ایجاد نشاط اجتماعی در حقیقت بسترسازی برای ناهنجاری های مخرب است.

گلابی با تاکید بر اینکه شهرضا بنابر موقعیت خاص جغرافیایی هزینه های زیادی را برای سایر نقاط کشور متحمل می شود، عنوان کرد: با وجود اینکه باید به تمامی افراد ساکن در شهرضا به عنوان یک شهروند نگاه داشته باشیم اما آمار دقیق حاکی از نقش افراد غیربومی در بروز مسایل و مشکلات اجتماعی در شهرضا دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها به عنوان یک رکن مهم و تاثیرگزار در حل و فصل مشکلات اجتماعی مطرح هستند، افزود: باید به این موضوع مهم اذعان کنیم که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرضا هیچ گونه سیاست گذاری در جهت حل مشکلات شهرستان ندارند و از مدیران و نمایندگان این دانشگاه ها انتظار بیش تری در این حوزه وجود دارد.

فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه فرهنگ پذیرش سختی کار و هماهنگی با کارآفرینان در وضعیت کنونی جامعه نهادینه نشده است، متذکر شد: البته باید این نکته مهم را مدنظر داشته باشیم که شهرک ها و نواحی صنعتی شهرضا در حقیقت عامل تولید سم های خطرناک در سطح فضای شهری هستند و این با وظایف دستگاه های مختلف پیرامون رعایت حقوق مردم در تعارض است.