راز کشف اجساد بدون سر داعشی ها در فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به ۱۲ جسد بی سر متعلق به داعش کشف کرده اند.

این منبع بیان کرد: نیروههای مبارزه با تروریسم پس از پاکسازی کوی ضباط دوم در مرکز فلوجه، ۱۲ جسد داعشی که سر نداشتند کشف کردند.

منبع عراقی بیان کرد: این اقدام داعش برای گمراه کردن نیروهای امنیتی برای شناسایی سرکرده هایی است که در نبردهای اخیر کشته شده اند.در واقع داعش با این اقدام قصد دارد که هویت سرکرده های کشته شده خود را مخفی نگه دارد.

به گفته این منبع عراقی، نیروهای مبارزه با تروریسم جسد ابو احمد عسافی مسئول رسانه ای داعش را در فلوجه در کوی ضباط کشف کرده اند.