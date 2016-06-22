تشکیل ۱۰ هزار پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی در نشست خبری که امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، در خصوص عملکرد تعزیرات حکومتی استان طی یک سال گذشته اظهار داشت: از تیر ماه سال ۹۴ تا تیر امسال تعداد ۱۰ هزار و ۳۶۱ فقره پرونده وارده داشتیم که از این تعداد ۹ هزار و ۸۹۶ پونده مختومه شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل ۸ هزار و ۹۱۴ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات طی مدت مذکور افزود: از این تعداد ۸ هزار و ۴۸۸ پرونده مختومه شده است.

جودکی گوشی همراه، برنج، ذغال، لوازم خانگی از قبیل کولر گازی و ماشین لباس شویی، چای، سوخت، باطری، ماشین، گردو، لوازم آرایشی و بهداشتی و دلار را عمده کالاهای قاچاق در استان عنوان کرد.

وجود ۹۳۰ گشت سیار در استان کرمانشاه

وی تعداد پرونده‌های وارده در حوزه بهداشت، درمان و دارو را ۳۷۵ فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۳۶۸ فقره پرونده مختومه شده و لازم به ذکر است که پدیده زیرمیزی در حوزه درمان کاهش چشم‌گیری یافته به طوریکه امسال یک یا دو مورد پرونده در تعزیرات حکومتی استان با موضوع زیرمیزی رسیدگی شده است.

این مسئول ۹۴۵ میلیارد و ۴۷۲ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۲۴۵ ریال را میزان ریالی محکومیت در رأی پرونده‌های فوق ذکر کرد و گفت: تعداد پرونده‌های مهم و ملی با عنوان احتکار، گرانفروشی و تقلب در حوزه‌های خودروسازی، پتروشیمی و صنایع لبنی رسیدگی شده که با در نظر گرفتن شاخص‌های سازمانی ۹۰ فقره بوده و از این تعداد ۸۷ فقره منجر به تعیین تکلیف و مختومه شده است.

جودکی پرتکرارترین عنوان تخلف را عدم درج قیمت با تعداد ۴ هزار و ۹۹۹ گزارش اعلام کرد و افزود: تخلف گرانفروشی با ۲ هزار و ۷۳۴ فقره پرونده بعد از عدم درج قیمت پرتکرارترین تخلف بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۹۳۰ گشت سیار در استان افزود: تعداد ۶۷۷ گزارش از سوی گشت سیار در استان تشکیل که از این تعداد ۶۳۰ فقره مختومه شده است.

برخورد با مدیر عامل متخلف به اتهام تقلب به میزان محکومیت ۳۰ میلیارد ریال

جودکی در خصوص عملکرد شعب سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در برخورد با متخلفین در حوزه مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی گفت: با یک مدیر عامل متخلف به اتهام تقلب به میزان محکومیت ۳۰ میلیارد ریال برخورد صورت گرفت.

وی کشف محموله برنج ۷۰ تنی کپک زده در یکی از محله‌های شهر کرمانشاه و اعمال قانون، کشف ۷۰ هزار کیلوگرم خمیر مرغ فاسد، تاریخ گذشته و اقدام به ضیط و معدوم نمودن ان و اعمال مجازات برای متخلفان را از دیگر اقدامات عنوان کرد.

جودکی از کشف بیش از هزار قلم کالای تاریخ گذشته در سطح عرضه و دستور جمع آوری و اعمال قانون در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: کشف و ضبط ۶۵ تن خرمای فاسد در استان که متخلف با بسته‌بندی‌های فریب کارانه در ایام ماه مبارک قصد عرضه آن در شهر کرمانشاه را داشته با حضور رئیس شعبه و دستگاه‌های نظارتی برخورد قاطع و قانونی در این زمینه صورت گرفته است.

جودکی در خصوص اقدامات انجام شده در ایام نوروز نیز بیان کرد: در ایام نوروز شعب تعزیرات حکومتی با نظارت بر بازار در بخش‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق اقدام و منجر به تعداد ۳۰۳ فقره پرونده شد و متخلفان به بیش از ۹۲۶ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

۹۵ درصد گوشی‌های موبایل در استان قاچاق است

وی حضور در ۷۵۲ جلسه در دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی با اولویت طرح مشکلات در حوزه مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی و قاچاق کالا و ارز را از دیگر اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی استان عنوان کرد.

جودکی مبازه با قاچاق کالا و ارز را اولویت نخست سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در سال جاری عنوان کرد و گفت: متاسفانه ۹۵ درصد گوشی‌های موبایل و نیز ۹۰ درصد لوازم آرایشی - بهداشتی که در کرمانشاه وجود دارد قاچاق است.

این مسئول افزود: کالایی که عوارض گمرکی آن پرداخت شده باشد کالای مجاز است و کالایی که علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی مجوز وزارت بهداشت را نیز داشته باشد کالای مجاز مشروط است اما کالایی که از خارج وارد شده باشد و عوارض گمرکی آن پرداخت نشده باشد قاچاق محسوب می‌شود.

وی بحث قاچاق کالا، تخلفات حوزه بهداشت و درمان و مواد خوراکی را از معضلات موجود در استان عنوان کرد و افزود: بحث گارانتی محصولات نیز در استان وضعیت خوبی ندارد.